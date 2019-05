Promesa del boxeo cubano trae su Guerra a los Estados Unidos

EMMANUEL GUERRA con su entrenador Jorge Rubio en un gimnasio de Miami.

Después del debut en Europa, Emmanuel Guerra presentará credenciales en los Estados Unidos. El cubano va a su tercera cita profesional este sábado en el Hilton Bayfront de St. Petersburg con el deseo renovado de seguir creciendo en los cuadriláteros.

Uno de los discípulos más aventajados del profesor Jorge Rubio, Guerra –conocido como El Alpha entre quienes le conocen- enfrentará en el peso welter a Anthony Overby (0-9), tras dos éxitos en España.

Firmado por la compañía MTK Global, Guerra (2-0, 1 KO) lució muy bien en esas presentaciones iniciales y parece tener las herramientas para labrarse un nombre en el boxeo. Todavía muchos no le conocen, pero ese tiempo también llegará.

¿Cómo valoras el 2018, cuando debutaste profesional?

“Fue una temporada exitosa. Llevaba mucho tiempo en los amateurs preparándome para este momento. Debutar era mi primera meta, y luego seguir ganando’’.

¿Qué significó debutar tan lejos de Miami?

“No fue alto tan difícil. Me gusta conocer nuevas culturas, personas y eso me hizo entrenar más fuerte que nunca y soportar el estar muy lejos de mi familia. Me entregué por completo al boxeo’’.

¿Y me cuentan que te trajiste un amor de Inglaterra?

“Sí, la conocí en un restaurant y luego seguimos la relación por redes sociales. Luego fui a visitarla y todo sucedió para bien. Fue un amor de momento’’.

La vas a extrañar en la distancia.

“Claro, llevamos mucho tiempo juntos, pero sabemos que el tiempo y la distancia no significa nada’’.

¿Cómo esperas que sea el 2019?

“Tuvo un comienzo un poco lento, pero es parte del proceso. Todavía tengo 18 años. No me apresuro ni me vuelvo loco. Tengo que seguir entrenando, mejorando, escuchar a Jorge y estar listo para lo que venga’’.

Dicen que tras la pelea de mayo, puedes pelear entre cinco y seis veces.

“Estoy preparado para ese reto. Ya estoy entrenando a otro nivel y nada ni nadie me va a detener. Mientras siga con Jorge y siga enfocado sin desviarme a otra dirección, estoy seguro que cumpliré mis sueños’’.

¿Entonces no has perdido el amor por el boxeo?

“No, amo al boxeo, todo está igual. Yo llego sin problemas a ser campeón mundial’’.

¿Te gustaría pelear en Miami?

“Pelear aquí traería un poco de presión, delante de los cubanos, de mi familia, de la gente que me conoce, pero sería igualmente tremendo orgullo y algo que me motiva’’.