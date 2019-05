O me matas o te mato, es el duro mensaje de este guerrero cubano al rey de los pesados

LUIS ORTIZ con su hijo durante un entrenamiento en Miami.

A veces los deseos se cumplen. El que no lo crea que pregunte a Luis Ortiz, quien durante un año se mantuvo cruzando los dedos, mientras pedía la revancha contra Deontay Wilder, algo que ya está concedido.

Todavía no se ha anunciado fecha y lugar, pero el gigante de Cuba ha prometido una mejor entrega que aquella primera parte del 3 de marzo del 2018, cuando Ortiz estuvo a segundo de arrebatarle la corona del Consejo Mundial al Bombardero de Bronce.

En su gimnasio de Miami, Ortiz entrena a toda máquina para el combate de su vida y no esconde otro deseo de victoria envuelto en palabras fuertes que Wilder entenderá cuando las lea.

Al fin se te dio lo que querías con Wilder.

“Hace rato que se venía hablando, pero ya es algo oficial. Yo siempre me preparé como si esa pelea estuviera ahí, lista. Incluso en otras peleas, siempre pensaba en la revancha con Wilder. La pelea puede ser mañana que ya estoy al cien por ciento’’.

¿Qué harías diferente ahora en esta segunda pelea?

“Nada. Si le tiré 900 ahora le voy a tirar el doble de eso. Yo venía realizando muy buena pelea hasta el momento en que lo pongo en malas condiciones en el séptimo asalto. Ahora voy a estar en mayor control de lo que suceda’’.

¿Es esta la mejor pelea en el peso pesado hasta el momento?

“No sé lo que pensará la gente, pero yo sí la he estado esperando porque quiero quitarme esta espinita y demostrar que sí puedo ser campeón del mundo’’.

¿Sientes una motivación extra?

“Ser campeón del mundo es algo que te empuja. Le he pedido a mi señora que me ayude al máximo, que me de el 200 por ciento de apoyo, para dedicarme en cuerpo y alma a esta pelea. No es fácil levantarse y llevar los niños a la escuela, búscalos después, esto y aquello. Ahora no tengo tiempo’’.

Cuando hablaste con Wilder en Nueva York, ¿qué le dijiste?

“Humildemente lo felicité. Yo soy como soy, y sé que él no tiene miedo. Lo saludé, vi a su niña. El habla su mie…por hablar…’’.

Como cuando dice que va a matar a alguien.

“Para mí eso estuvo bien dicho eso a Dominic Breazeale, porque se metió con su niña enferma y eso le sentí en mi sangre. Hasta yo hubiera querido estar en la pelea para haberle metido un piñazo. Eso no me gustó. Los problemas entre tú y yo, no tienen que meter a la familia’’.

Todos dicen que eres el Boogeyman en la división.

“El Boogeyman, el viejito. Yo me mantengo, sigo en la élite de la división, entrenando, con el deseo de ser campeón del mundo. Esa es mi meta y no ha cambiado en lo absoluto’’.

¿Qué sientes cuando el público corea tu nombre?

“Ese es el beneficio del trabajo. Eso me dice que hemos hecho un buen trabajo mi equipo y yo. Que los esfuerzos y los sacrificios no han sido en vano’’.

¿Cuál sería, entonces, tu mensaje a Wilder?

“Que entrene, porque esta pelea va a ser peor que la primera. Ya se lo dije una vez y se lo repito ahora: esta pelea no va llegar al 12do asalto. O me matas o te mato. O te mato o me matas. Va a ser una de las dos’’.