Si Ruiz conquistó a Joshua, nosotros odemos vencer a Stevenson, afirma técnico cubano

Sin embargo, el respetado entrenador va más allá. A puertas cerradas y en dobles jornadas, Rubio pone a punto a su pupilo cubano para, más que sorprender, pueda convencer a una audiencia hostil en Newark –el área de Stevenson- y a quienes se asomen a la pantalla de ESPN.

Rubio está convencido de que Socarrás sacará una página del libro de Ruiz contra Anthony Joshua, de quien tiene una anécdota interesante que contar, algo que pudo haber sido y no fue…por ahora.

¿Es cierto que Joshua te pidió ayuda en algún momento?

“El se comunicó conmigo con un mensaje. Me pidió encontrarnos a ver si le podía dar algunas clases. Yo le dije que sí, que podíamos vernos donde él quisiera. El vino a Miami a darle promoción a la pelea, pero no pudimos vernos y me dijo que nos veríamos más adelante, pero luego no me llamó más. No sé lo que pasó’’.

¿Crees que debe hacer cambios en la esquina?

“No tanto como un cambio, como incluir a alguien que aporte más. Lo que hay no es suficiente. Cuando pelea siempre es lo mismo. No cambia. Debe haber alguien que aporte más a su calidad y arreglar algunos errores que él comete y se pueden arreglar’’.

Ruiz dio la sopresa, ¿podrá darla Socarrás ante Stevenson?

“Sabemos que no vamos de favoritos. Stevenson lo tiene todo a su favor, la promotora, la televisión, pero eso es lo que nos da fuerza y el conocimiento que debemos decidir la pelea, que no nos vamos a achicar porque muchos piensen que no tenemos chance’’.

Cuando Top Rank ofreció la pelea, ¿qué pasó por su mente?

“Nos sorprendió. Hairon había peleado y estaba de descanso. Al principio dudamos, pero luego pensamos que era una oportunidad muy grande para dejarla pasar, desde el punto de vista deportivo y económico. Además, Hairon se ha prepardo para esto, ya no se puede esperar más. Siendo cubanos, las oportunidades no llegan tanto. No podíamos renunciar’’.

¿Cómo visualiza la pelea?

“El que haga mejor las cosas ganará. Tienen chances los dos. Hairon es agresivo, pegador y técnico, con gran defensa. Viendo lo que sucedió a Joshua contra Ruiz, tenemos oportunidad también nostros. Vamos con todo. Vampor por la victoria’’.

¿Qué espera de Hairon?

“Que le corte el paso a Stevenson y sea agresivo en todos los rounds. Golpearle el cuerpo para que no se mueva mucho. Si hay que salirse del esquema, nos vamos a salir. Vamos con el plan A, B y C. Estamos conscientes del momento y la oportunidad’’.