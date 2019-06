Hart tiene fallas mentales, afirma entrenador del cubano Sullivan Barrera

SULLIVAN BARRERA (c) junto a su manager Luis Molina (i) y su entrenador Derik Santos.

Mucho antes de que se anunciara la pelea en el ring, el combate verbal existía entre Sullivan Barrera y Jesse Hart. Las frases iban y venían en las redes sociales y el entrenador del cubano, Derik Santos Rosario observaba las evoluciones de esta batalla.

Por estos días, Rosario pone punto final a la preparación de su pupilo para el choque real que tendrá lugar el 15 de enero en Las Vegas como parte de la cartelera del debut de Tyson Fury con Top Rank y en la pantalla de ESPN, de modo que las apuestas no pueden ser más altas.

Barrera tenía una cita previa con Michael Seals, un oponente más fácil sobre el papel, pero decidió aceptar el reto de Hart para demostrar que sigue estando en el cerrado pelotón de los mejores 175 libras del planeta. Y Rosario cree que en el plano mental ya van ganando…

¿Cómo marcha la preparación para la pelea?

“Trabajando fuerte como siempre, subiendo los niveles y con la esperanza de llegar en la mejor manera posible para enfrentar a Hart, quien es un buen boxeador, pero que mentalmente no me parece que no tiene tanta confianza. Posee habilidades, pero posee fallas mentales’’.

¿Por qué no lo ve tan fuerte en lo mental?

“Cuando se anunció la pelea, él me envió un mensaje directo, con mucho respeto y me dijo que cómo iba a pensar que Sullivan le iba a ganar a él. Me habló de la edad de Sullivan. Si tú me envías un mensaje explicándome por qué vas a ganar, eso es que él no cree en sí mismo’’.

El tema de la edad de Sullivan…

“El me dice que Sullivan es más grande, más fuerte, pero yo merezco crédito…está bueno de excusas. El tiene un buen record, pero no ha peleado con los rivales de la calidad de Sullivan. Peleó con el Zurdo Ramírez dos veces, la última cuando el Zurdo tenía una mano mala. Hizo lo suficiente para perder, no para ganar’’.

¿Cómo ves en tu mente la pelea?

“Jesse Hart tiene velocidad y pegada, pero no tiene los movimientos, por ejemplo, de Mangú Valera. Todas sus peleas son lo mismo. Cuando le van encima, el echa para atrás y para atrás’’.

¿Qué te dice Sullivan de Hart?

“Entiende que es buen boxeador, pero en estos niveles nosotros no le corremos a nadie. Teníamos otra pelea originalmente contra Michael Seals, pero en este momento de su carrera estamos buscando los choques que nos acerquen más a un título del mundo’’.

Aceptaron una pelea de más riesgo.

“Eso habla del corazón de Sullivan, de su alma, de su fuerza interior. Sullivan está en la élite. Esa noche será buena para Sullivan, en una plataforma grande de Top Rank y ESPN. Top Rank tiene a los mejores ligero pesados del mundo. Ahí estamos, cerca de los mejores y Sullivan iría contra uno de ellos’’.

¿Qué te parecen las 175 libras?

“Una división llena de talento y estilos: americanos, europeos, como el de Sullivan. Todos son fuertes. Es muy profunda. Mira lo que sucedió con Adonis Stevenson’’.

¿Cómo ves los últimos capítulos de la carrera de Sullivan?

“Quiero mucho a todos mis boxeadores, pero con Sullivan tengo una relación especial. Espero lo mejor de Sullivan y espero que sea campeón, pero estaré atento para que nada le suceda, para que pueda ser feliz después de que termine el boxeo’’.