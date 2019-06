Barrera pagará por mis malas experiencias con boxeadores cubanos. Le voy a patear el trasero

Tuve problemas con Gamboa y Rigondeaux. Barrera va a pagar por todos, dice Hart Sullivan Barrera el sábado en Las Vegas (ESPN+) subirá al ring contra el cubano en una importante pelea dento las 175 libras. Up Next × SHARE COPY LINK Sullivan Barrera el sábado en Las Vegas (ESPN+) subirá al ring contra el cubano en una importante pelea dento las 175 libras.

Sullivan Barrera lo había advertido unos minutos antes: “Por ahí anda Jesse Hart hablando y hablando. No sabe hacer otra cosa’’. Y vaya que si sabe este hombre que el sábado en Las Vegas (ESPN+) subirá al ring contra el cubano en una importante pelea dento las 175 libras.

Hart posee el don de la elocuencia como si fuera un vendedor de frascos de jaraba contra el catarro, pero su relato es de golpes y dolor, su narrativa gira en torno a cómo destrozará a Barrera con su rapidez, con su ritmo al que compara con la música de los legendarios Temptations.

Pero lo que nadie imaginaba es el desprecio de Hart hacia los boxeadores cubanos desde las filas amateurs, un elemento embotellado en su alma que ahora descorcha para motivarse contra Barrera.

Veremos si el habla se convierte en victoria, cuando suene la campana.

¿Qué problemas puede crearte Barrera?

“No son los problemas que él pueda crearme a mí, sino los que yo pueda crearle a él. ¿Qué tipo de amenaza él representa a sus 37 años de edad para un joven león hambriento como Jesse Hart? Porque vengo a retirarlo por completo’’.

Pero no me negarás que Barrera tiene poder.

“No creo que tenga poder. No tiene poder. En sus grandes peleas no ha noqueado a nadie. No ha noqueado a nadie de los mejores. Mira su record con solo 14 nocauts. Yo tengo 21 en 25 victorias. ¿Quién tiene más poder? El es un tipo de ganar por decisiones’’.

Serán menos nocauts, pero están ahí.

“ Lo han tirado y él se levanta, pero nada más. El tipo siempre está en la lona. El ha tocado la lona más veces que las mismas personas que instalan el cuadrilátero y colocan la lona. Seamos serios’’.

¿Consideras que las derrotas ante Ward y Bivol le afectaron?

“Sin duda, la pelea contra Ward dejó secuelas en él, le quitó mucho a su carrera. Y en la pelea ante Bivol creo que su cerebro fue afectado, porque recibió mucho castigo y por eso creo que tomó un año para estar fuera’’.

¿Definitivamente, estimas que el Padre Tiempo lo agarró?

“Ya perdió un paso, sin duda alguna, perdió un paso. Y contra un boxeador como yo no puedes darte ese lujo. Tienes que subir al escenario y actuar como si fuera uno de los Temptations, Otis, conmigo no puedes perder un paso’’.

¿Entonces, tu confianza está por las nubes?

“Mis experiencias en la vida con los boxeadores cubanos han sido malas. Iba a los campeonatos amateurs y casi debía enfrentar a todo el equipo cubano, se metían en todos lados, se colaban en las colas’’.

¿Pero todo no puede ser tan malo?

“Yuriorkis Gamboa me empujó solo porque queríoa una foto con él. Guillermo Rigondeaux tuvo un problema conmigo en Nueva York en la pelea contra Nonito Donaire, porque quería subir primero que yo a una balance para pesarnos…siempre es una mala experiencia con los boxeadores cubanos. Barrera tiene que pagar por todas esas malas experiencias’’.

Estás concentrando mucha furia sobre Barrera.

“La voy a patear el trasero’’.