Gran promesa del boxeo cubano firma con potente promotora para iniciar recorrido profesional

La llegada a Miami de Osvary Morell vino acompañada de un regalo. El campeón mundial juvenil cubano firmó con la promotora Warriors, asociada a Premier Boxing Champions, una de las entidades de peso pesado en el mundo del pugilismo profesional.

Tan rápido puede ser el ascenso de este chico de Villa Clara que se propone su debut para el 31 de agosto en la misma cartelera de Minneapolis donde Erislandy Lara enfrentará al hermano del Canelo, Ramón “Inocente’‘ Alvarez, una noche de interés internacional.

Morell, quien estuvo varios meses en México en espera de su residencia, ha llegado con toda la humildad posible, pero con la misma intensidad de convicción para buscar su espacio entre los mejores de las 168 libras y darle continuidad al boxeo cubano en el complejo panorama del momento. Su presencia constituye un rayo de esperanza.

¿Cómo te sientes de estar en Miami?

“Primero agradecerle a Dios y a las personas que hicieron esto posible. Me siento contento de estar en esta ciudad y de saber que mucha gente estuvo pendiente de mí mientras duró todo el proceso para venir. Eso nunca lo olvidaré’‘.

Y entraste con buen pie al fimar con Warriors.

“Si ya estoy con Warriors, con Premier Boxing Champions, quiero darles las gracias a Al Haymon y a Luis de Cubas Jr. que han tomado interés en mi y nunca me abandonaron. Estoy seguro que con el apoyo de ellos llegaré muy lejos en el boxeo. Se me ha abierto una ventana grande y pienso aprovecharla’‘.

Para quién no te conoce, ¿quién es Osvary Morell?

“Dliría que soy una combinación de muchas cosas, donde conviven velocidad, fuerza, técnica. Trato de captar lo mejor de todo el mundo y de dejar fuera los errores. Creo que es una buena combinación’‘.

¿Cómo te sientes en las 168 libras?

“Es una división donde hay mucho talento, que me va a exigir al máximo, y a mi me gustan los retos, las metas elevadas, porque eso me va a ayudar a conseguir el objetivo que tengo al llegar a los Estados Unidos’‘.

¿Qué significó para ti ganar el Mundial Juvenil?

“Que todo se puede lograr, que si te enfocas y haces las cosas como deben ser todo es posible. En ese momento, ser campeón mundial juvenil era mi meta principal. Entonces me dije que quería mucho más’‘.

¿Cómo te pica el interés por el boxeo profesional?

“Quería siempre algo más, quería probarme al más alto nivel. Me di cuenta que mi tiempo en Cuba se había acabado, el cuerpo, la competencia, el sistema, todo me lo estaba diciendo’‘.

¿A quién admirabas en Cuba y fuera del país?

“A todos respetaba en Cuba, pero no tenía un ídolo. De otros tiempos me gustaban Mike Tyson y Angel Espinoza. Pero ahora me gustan Terence Crawford y Vasyl Lomachenko por su velocidad’‘.

¿Estás consciente de las críticas a los púgiles cubanos?

“Todo el mundo sabe quién soy, todos han visto mi boxeo. Soy orgulloso de ser cubano y quiero sacar adelante el nombre del boxeo cubano. Algunos dicen que ha caído, pero el boxeo no se trata de uno ni de dos, sino de un grupo’‘.

¿Se puede hablar de un momento joven del boxeo profesional cubano?

“Es una nueva era que viene a levantar el boxeo cubano. Con el favor de Dios todos estamos aquí, estamos enfocados y listos para entregarnos por completo y hacer lo necesario para darle continuidad al boxeo cubano’‘.

Es probable que pelees el 31 de agosto en la velada de Lara, ¿no es muy pronto?

“No, porqiue el tiempo que estuve en México fue un tiempo de aprendizaje y entrenamiento, observando y asumiendo, preparándome para un momento como este. Fue un tiempo que aproveché bastante’‘.

¿Qué aprendiste de ti mismo en Mexico en los meses de espera?

“La paciencia. Aprendí a tener control de mi mismo, la voluntad para confiar y no desesperarme’‘.

Si tiras la vista adelante, ¿cuándo te ves campeón mundial?

“Depende de cosas como el nivel de peleas, los oponente, pero pienso que el tiempo de Dios es exacto y cuando esté listo te digo’‘.