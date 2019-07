No seas el supervisor designado. Hay varias razones para ver toda la velada Pacquiao-Thurman

Undercard de Pacquiao vs Thurman, el mejor en años Suele suceder las más de las veces. Todos conversan en el patio, cerveza en mano, mientras alguien da vueltas constantes ante el televisor. Up Next × SHARE COPY LINK Suele suceder las más de las veces. Todos conversan en el patio, cerveza en mano, mientras alguien da vueltas constantes ante el televisor.

Suele suceder las más de las veces. Todos conversan en el patio, cerveza en mano, mientras alguien da vueltas constantes ante el televisor. Es el supervisor designado, el encargado de avisar cuándo comenzará la pelea importante, la que hace valedero el Pago Por Ver, la que todos vinieron a ver.

Muy pocas veces un “undercard’‘ las llamadas peleas de respaldo suelen complementar un buen combate estelar, pera esta cartelera del sábado en Las Vegas rompe con ese esquema de rellenos para justificar el dinero. Esta velada protagonizada por Manny Pacquiao y Keith Thurman bien vale la pena que todos estén pendientes.

Y hay que verla por esto:

YORDENIS UGAS VS. OMAR FIGUEROA

De aquí saldrá el retador obligatorio al campeón del Consejo Mundial Shawn Porter, aunque esto se complica con la casi certeza de que el actual rey del CMB expondrá su corona el 28 de septiembre contra Errol Spence Jr., quien es el favorito de prensa y fanáticos.

Ugás (23-4, 11 KO) viene de ser robado ante Porter y un triunfo ante Figueroa (28-0-1, 19 KO) cimentaría su posición en la elite de los 147 libras y le permitiría reivindicar su derecho a retar al campeón, cualquiera que este sea. Ya una vez Spence Jr. intentó minimizarlo, pero quizá no haya escapatoria en esta ocasión.

Por su parte, son conocidos los problemas dentro y fuera del ring de Figueroa, un ex campeón del mundo, aunque no se le niega su capacidad para armar una bronca y enreadar al oponente de turno en su marejada de golpes. Esta pelea es puro entretenimiento.

JUAN CARLOS PAYANO VS. LUIS NERY

Este puede ser el último chance de Payano (21-2, 9 KO), quien entrena en Miami bajo las órdenes del profesor Germán Caicedo, para mantenerse bajo los reflectores del boxeo. Su derrota en la Súper Serie Mundial del Boxeo ante Naoya Inoue por un nocaut de miedo habrá de poner signos de interrogación. ¿Cómo se habrá recuperado de aquel golpe?

Y como si fuera poco, el ex campeón mundial dominicano enfrenta ahora a uno de los mejores gallos del planeta en Luis “Pantera’‘ Nery, quien de haber puesto más atención a su carrera -problemas con sustancias prohibidas y de peso-, ocuparía un lugar superior al que actualmente ocupa.

Este puede ser el momento en que Nery (29-0, 23 KO) comienza a encumbrarse de manera seria y constante, si no es que el dominicano trae una última carta guardada bajo la manga. Si como dicen, los estilos hacen las peleas, esta hay que verla de todas, todas.

JOHN MOLINA JR. VS SERGEY LIPINETS

¿Se acuerdan del hombre que envió a Lamont Peterson al retiro? El ruso Lipinets 15-0, 11 KO) pretende hacerse un espacio entre los welters de primera línea y ahora se le presenta la oportunidad de hacer una declaración de principios ante un guerrero que no se rinde nunca.

Si Molina (30-8, 24 KO) nunca llegó a más fue porque le faltaron las habilidades técnicas para sumar a su tremendo espíritu, pero nunca una de sus pelas resultó aburrida, aunque en el trayecto su cuerpo recibiera castigos tremendos, como aquella contra el ya retirado Ruslan Provodnikov.

El hecho de que aún sigue en pie y en una cartelera como esta es un premio a su persistencia y capacidad de entretenimiento. Lipinets, como buen ruso, tampoco sabe retroceder. Aquí el volumen de golpe será de alto octanaje.

De modo que en esta ocasión no habrá un supervisor designado para avisar cuando viene la pelea buena, porque estas tres lo son. Y eso que no les hablé de la principal. Que si no...