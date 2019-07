La pelea contra Guillermo Rigondeaux aún puede suceder, afirma gran campeón de México

Santa Cruz tiene la vista puesta en las 130 libras y el cubano Rigondeaux es el retador obligatorio para el titular mexicano Rey Vargas, pero dicen que nada es imposible mientras que vivamos. Nada está tan lejos como imaginamos.

Leo Santa Cruz es una estrella de rock en Las Vegas. Todos quieren hablar con el campeón mexicano, ya sea periodista o fanático. Vino como invitado a ver la pelea entre Manny Pacquiao y Keith Thurman, como miembro de la familia de Premier Boxing Champions.

Otro nuevo integrante de esa clan familiar del boxeo es Guillermo Rigondeaux, quien por mucho tiempo estuvo mencionado para combatir contra el actual campeón del peso pluma, pero eso nunca llegó a buen puerto por estar en promotoras y con intereses diferentes.

Es probable que esa pelea nunca suceda. Santa Cruz tiene la vista puesta en las 130 libras y el cubano Rigondeaux es el retador obligatorio para el titular mexicano Rey Vargas, pero dicen que nada es imposible mientras que vivamos. Nada está tan lejos como imaginamos.

El dice que puede ocurrir. Están juntos en PBC. ¿Quién sabe?

¿Cuándo te vemos nuevamente en el ring?

“Estamos mirando para noviembre, queremos unificar contra Josh Warrington, Gary Russell Jr.,Oscar Valdés, culquiera de ellos. Puede ocurrir una tercera pelea contra Carl Frampton. Pero si no se puede, queremos subir a las 130 libras y enfrentar a Gervonta Davis’‘.

¿Tú qué quisieras más, unificar en 126 o subir de peso?

“Mi cuerpo da las 126 libras sin problema. Mi meta es ser cuatro veces campéon del mundo, entonces lo que quiero es subir a las 130 y buscar un título del mundo allí para así seguir creciendo en mi carrera’‘.

La división pluma vive un momento muy bueno, y tú estas en la élite.

“A mí no me gusta ponerse en eso, dejo que la gente diga y elija. Si ellos eligen que soy el mejor del muno, para mí es un honor. Solo trato de dar lo mejor de mí y eso me ayuda en mi deseo de ser el mejor del mundo’‘.

Mira que nos quedamos con las ganas de verte contra Rigondeaux.

“Yo también quería pelear contra él, pedí esa pelea muchas veces, pero no sé qué pasó, los promotores nunca llegaron a un acuerdo...Todavía se puede hacer. Ya él firmó con Premier Boxing Champions y a lo mejor se puede hacer’‘.

¿Crees que le pueda ganar al campeón Rey Vargas?

“Pienso que sí. Rigondeaux es muy escurridizo, se le puede meter y como está chaparrito y se mueve y como el otro es muy largo, pues se le va dificultar, pero creo que sí. Rigondeaux le puede ganar’‘.

¿Cómo lo viste ante Cejas?

“Muy bien. Se paró, como la gente quiere que él pelee, que se pare y de buenas peleas y esó lo demostró. A la gente le gustó’‘.

La noche es de Thurman y Pacquiao, pero llegastge aquí bajo una ovación...

“Es una gran motivación para mí, significa mucho. Me gusta el apoyo de la gente. Eso significa que les gusta como peleo y por eso continúa ese apoyo’‘.