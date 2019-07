No nos vamos a morir tan fácil, afirma retador cubano luego de su gran triunfo en Las Vegas

Ahora voy a esperar al ganador entre Porter y Spence Claro y preciso, como el lenguaje con que suele escribir sus comentarios, Yordenis Ugás ganó su combate de sábado en el MGM Grand de Las Vegas, como parte de una noche mágica con el triunfo de Manny Pacquiao sobre Keith Thurman. Up Next × SHARE COPY LINK Claro y preciso, como el lenguaje con que suele escribir sus comentarios, Yordenis Ugás ganó su combate de sábado en el MGM Grand de Las Vegas, como parte de una noche mágica con el triunfo de Manny Pacquiao sobre Keith Thurman.

Claro y preciso, como el lenguaje con que suele escribir sus comentarios, Yordenis Ugás ganó su combate de sábado en el MGM Grand de Las Vegas, como parte de una noche mágica con el triunfo de Manny Pacquiao sobre Keith Thurman. El cubano hizo su parte y de que manera.

Los tres jueces le otorgaron un veredicto unánime e idéntico de 119-107, reflejando que el santiaguero había ganado 11 de los 12 asaltos. Y el perdido fue resultado del punto que le quitaron por agarrar el cuerpo de un Omar Figueroa Jr. envuelto en una vorágine de golpes sin sentido.

Ahora Ugás descansará con la vista puesta en el choque entre Shawn Porter y Errol Spence Jr., de donde debe salir su próximo rival, si es que hay un mínimo de justicia en el boxeo. Ya una vez el cubano sufrió en carne propia los vericuetos de la política en este deporte, pero como siempre volvió a levantarse para plantar su bandera y sus principios.

¿Cómo valoras este triunfo?

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

“Significa mucho, fue una tremenda batalla aquí, un gran triunfo con el MGM lleno, nunca había peleado en un ambiente así. Hicimos el mejor trabajo posible, salimos a pelear. Ahora a continuar, que queda mucho por hacer’‘.

Tras el conteo en el primero, ¿pensaste que podías rematarlo?

“Es un mexicano. Los mexicanos siempre vienen a pelear fuerte, no se van a quitar tan fácil. Figueroa era un invicto con 28-0, un ex campeón del mundo. En el primer asalto no lo pude sacar y luego lo aguantó todo’‘.

Después la pelea se trabó, aunque siempre diste más preciso.

“Figueroa tiene un estilo bien difícil. A veces hay que pelear en circunstacias complicasdas, la pelea se desarrolló más en la corta distancia, pero creo que también se la gané ahí. Eso demuestra que estoy listo para lo que sea. Eché para atrás a Porter y ahora a Figueroa. Ese soy yo’‘.

Hablando de campeón, ¿Cómo ves el anuncio de la pelea Porter y Spence Jr.?

“Lo mío es pelear contra los mejores welters. Quiero ser campeón del mundo, pero no estoy obsesionado. Lo mío es competir al máximo nivel y representar al boxeo cubano de la mejor manera posible. Que peleen ellos, va a ser buena. Voy a verla y a disfrutarla’‘.

Lo cierto es que podrían enfrentar a un rey unificado, dos títulos a la vez.

“Sí, tremendo poder enfrentar a un campeón unificado. Eso fue lo que me gané hoy. No quiero hablar mucho de eso, ni pensar demasiado, pero ese fue mi premio. Supuestamentet iré a esa pelea, a ver contra quién voy a pelear’‘.

¿Cuándo regresas al ring?

“Vamos a ver. He tenido dos peleas seguidas de 12 asaltos. Las pelea no han sido tan fuerte como esperaba, pero sí he enfrentado estilos difíciles y el cuerpo se desgasta. La mente se desgasta, aunque yo estoy listo’‘.

¿Qué dice esto del momento del boxeo cubano?

“Que el boxeo cubano no está muerto. Mira, Erislandy Lara va a pelear por otro campeonato. Yo estoy en la mejor división del boxeo y debería ser campeón. A todos les digo que no nos den por muertos, que no nos vamos a morir tan fácil’‘.