Garantizado, Barthelemy será un boxeador diferente, dice gurú mexicano de la preparación física

Memo Heredia estuvo en el equipo de Yordenís Ugás -quien le aprecia mucho- para la pelea contra Omar Figueroa y ahora regresará con Rancés Barthelemy cuando se anuncie la revancha ante Robert Easter Jr.

Guillermo “Memo’‘ Heredia es un hombre muy solicitado en el boxeo. Se dedica a preparar campeones y ha ganado reputación de genio por sus rutinas de entrenamiento y suplementos nutricionales. Todos buscan sus servicios, incluidos los cubanos.

Estuvo en el equipo de Yordenís Ugás -quien le aprecia mucho- para la pelea contra Omar Figueroa y ahora regresará con Rancés Barthelemy cuando se anuncie la revancha ante Robert Easter Jr. Asegura que en la segunda cita, el habanero será otro guerrero.

Hay rumores que Anthony Joshua le quiere para su próximo encuentro contra Andy Ruiz, y que al mexicanto también le gustaría contar con sus servicios para la defensa de su título ante el rey inglés. Heredia tiene una agenda bien repleta, pero siempre encuentra espacio para los cubanos.

¿Cómo ha sido tu experiencia con los cubanos?

“Ha sido una experiencia muy bonita. Yo fui atleta. Estuvo muchos años yendo a Cuba, a campamentos, competencias y me gusta mucho la disciplina del cubano. En el caso de Ugás trabaja muy bien, fuerte. Y ahora regreso con Rancés para cuando tenga la fecha de su revancha contra Easter’‘.

Algo que te llame la atención de Ugás.

“Tiene mucha hambre. En la pelea contra Porter no fue la decisión vimos. Lógicamente, vimos a ganr a Ugás, pero pasa esto en el boxeo. Para la pelea contra Figueroa se preparó mejor en lo físico. Hizo unos ajustes con Salas en el aspecto del boxeo. Ugás es huevudo, técnico y fuerte. Bueno’‘.

¿Cómo ves el futuro de Ugás?

“Muy bien. Es joven, fuerte, no tiene lesiones graves ni mucho menos. Es un chico sano que no fuma, no toma. Yo lo veo triunfando unos años más, sin problema alguno’‘.

¿Cómo será lo de Barthelemy?

“En base al resultado contra Easter, recibí una llamada de Luis de Cubas Jr. Me habló para comenzar a trabajar con él para la revancha. Rancés necesita tener mayor agresividad, mayor volumen de golpeo. Sentirse seguro en el ring donde él pueda tirar y tirar. pueda abrumar a Easter’‘.

¿Básicamente, qué harías para lograrlo?

“Rancés es un muchacho técnico que pega fuerte. Mi interés es buscar que llegue en la condición física óptima para esa pelea’‘.

Como preparador físico, ¿qué buscas en cualquier boxeador?

“Muchas veces los boxeadores se comparan entre ellos sobre quién es más rápido y esas cosas, pero lo importante es que uno puede mejorarse a sí mismo, sus porcentajes. El boxeador tiene que trabajar fuerte, entregarse al ciento por ciento, con disciplina. Puedes tener al mejor entrenador del mundo, al mejor preparador, pero si no pones de tu parte, no va a pasar nada. Ten disciplina, confianza y dejate llevar de la mano’‘.

¿Entonces veremos un Rancés diferente?

“Claro que sí, garantizado. Pongo mi sello’‘.