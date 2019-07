De tal palo tal campeón, este padre vio a su hijo coronado, cuando todos lo negaban

Mi hijo será campeón por largo rato, dice Andrés Ruiz Mi hijo será campeón por largo rato, dice Andrés Ruiz Up Next × SHARE COPY LINK Mi hijo será campeón por largo rato, dice Andrés Ruiz

Andrés Ruiz sr. estuvo a punto de venir a Miami para discutir mi pronóstico. Cuando me vió en Las Vegas para la pelea de Manny Pacquiao contra Keith Thurman me reconoció de inmediato y me paró en seco con una pregunta: ¿cómo era posible que no le hubiera dado un mínimo de chance a su hijo?

Imagino que ya saben quién es su hijo, el flamante campeón pesado Andy Ruiz Jr., propietario de la mayor sorpresa del boxeo en este siglo, cuando derrotó por nocaut a Anthony Joshua en el Madison Square Garden.

No tuve otro remedio que darle la mano y asentir con la cabeza. Un pronóstico es una proyección de conocimientos y datos, un padre es la sangre y la vida. Al principio hubo un recelo mutuo, luego vino la mano y el abrazo. Ahora dice que el campeón lo será por mucho tiempo.

Veremos cómo viene el próximo pronóstico, pero es difícil aposterle en contra a esta familia.

Lo primero es aceptar y asumir, me equivoqué

“Que bueno que lo reconoce Jorge, le echó mucha tierra a mi hijo, pero le demostramos quién es el campeón del mundo ahora. Se lo decía a medio mundo, que íbamos a acabar con Anthony Joshua. Fui y aposté que Andy Ruiz destruía a Anthony Joshua y mire lo que pasó’‘.

Pero ahora todo el mundo se llena la boca y dice: yo lo sabía. Así no...

“Cierto. Nadie le iba a Andy Ruiz, nada más de la familia, el papá, la mamá y varias gentes de Mexicali, de donde somos nosotros’‘.

¿Qué sintió durante la pelea?

“Primero cuando Joshua tiró a Andy, dije, no sabe en que problema se metió, porque va a salir a acabarlo. Fue un orgullo. Yo sabía que él no estaba lastimado y con cualquier golpe que le diera lo iba a lastimar’‘.

¿Subestimó Joshua a su hijo o su hijo es mejor de lo que pensábamos?

“No lo subestimó, porque cuando lo tumbó, salió a acabarlo con puros derechazos, pero le tocó un hombre que aguanta golpes, tiene quijada y tiene los huevos bien puestos’‘.

¿Por qué no sonaba tanto el nombre de Ruiz previo a la pelea?

“Lo que pasa es que con la compañía que estaba [Top Rank] no le daban oportunidad de pelear con gente buena, no creían en él. Yo le decía a Bob [Arum] que tuviera fe en Andy y lo pusiera con mejores boxeadores. No quiso hasta que nos fuimos’‘.

Y entró de Luis de Cubas Jr. en escena.

“Luis de Cubas nos dio la oportunidad de entrar con Al Haymon y estamos muy agradecidos. Sabíamos que les íbamos a demostrar lo que valía Andy’‘.

¿Qué nos puede decir de la revancha?

“Estamos negociando la pelea. Nueva York, Dubai. Estamos negociando con Eddie Hearn, Luis de Cubas, la compañía. Donde page el mejor, allí es donde vamos a pelear’‘.

¿Su hijo será campeón de un día o un rey duradero?

“Va ser campeón por muchos años y va a barrer con todos los peso completos. Va a acabar con Tyson Fury. El se moverá, pero para dónde’‘.

Una vez más le digo, me equivoqué en mi pronóstico.

“Déjame decirte, un cubano entrenó a Andy en Mexicali, Leonardo Ferré, y muy bien que lo entrenó’‘.

Al final, la de Ruiz es una historia buena para el boxeo.

“Sé pueden lograr los sueños que un tiene. Teníamos el sueño de que iba a ser un Rocky mexicano desde los ocho años y se cumplió’‘.