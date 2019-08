Torneo misterioso e impredecible. Guerrero cubano sabrá su rival una semana antes de la fecha de la pelea

El torneo Golden Contract de MTK Global donde participará el cubano Hairon Socarrás estará marcado por un elemento novedoso e impredicible: los boxeadores no sabrán el nombre de su oponente hasta una semana antes.

Nunca antes había sucedido esto y quién sabe si vuelva a pasar. El torneo Golden Contract de MTK Global donde participará el cubano Hairon Socarrás estará marcado por un elemento novedoso e impredecible: los boxeadores no sabrán el nombre de su oponente hasta una semana antes.

Los organizadores del evento, que comenzará el 4 de abril en Londres, solo han emitido una frase a todos los participantes: vengan preparados, porque cualquiera puede enfrentar a cualquiera.

“Sin duda es un elemento atractivo y a la vez misterioso’‘, expresó Walter Alvarez, manager de Socarrás. “Este torneo será un éxito por los premios que ofrece, la calidad de los participantes y esta novedad de no saber contra quién vas a combatir hasta unos días antes’‘.

Junto con un grupo de siete plumas, Socarrás formará parte de una de las llaves -será transmitida por ESPN - de la competencia, que también se desarrollará en las divisiones ligera y ligero pesada, siguiendo de cierta manera la pauta de la Súper Serie Mundial del Boxeo

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

Entre bolsas parciales y bonos por actuación el ganador se llevaría una bolsa superior a los $500,000, pero por encima de todo un contrato garantizado de dos años y cinco peleas -con bolsas de seis cifras- con MTK, una de las promotoras más importantes del momento.

“Este torneo es lo mejor que podía pasarme en mi situación’‘, expresó Socarrás. “Esto hay que ganarlo de todas, todas. Siento que es la oportunidad, como dice el nombre, dorada para darme a conocer de manera internacional y asegurar el resto de mi carrera con un buen contrato’‘.

Además de Jazza Dickens, un hombre conocido por su pelea contra Guillermo Rigondeaux, se encuentran campeones europeos de las 126 libras como Davey Oliver Joyce y Tyrone McCullagh, así como el titular británico Ryan Walsh, y el rey de la Commonwealth Leigh Wood.

Para el habanero la noticía no podía llegar en mejor momento, a raíz de la caída de su pelea contra Shakur Stevenson y las críticas de quienes no aceptaron los motivos de falta de pruebas antidopaje previo al combate, aunque Socarrás y su equipo no se arrepienten de ese paso.

Socarrás, quien sigue ranqueado en el séptimo puesto de la clasificación de la AMB, espera que esta nueva ruta le permita llegar a la disputa de un título del mundo en un peso repleto de talento.

“Hairon va a su prueba de fuego, la que dictará de manera difinitiva el rumbo de su carrera’‘, apreció su entrenador, Jorge Rubio. “Pero va a ir muy bien preparado, sea contra quien sea. Vamos a volver con ese contrato dorado y la esperanza de que lo mejor está por delante’‘.