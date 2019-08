Yo no soy mi hermano, te voy a noquear, le dice el Inocente a estelar guerrero cubano

Erislandy Lara vs Inocente Alvarez, ¿personal o sólo negocio? Erislandy Lara estará combatiendo por una faja regular de la Asociación Mundial del Boxeo contra Ramón “Inocente’‘ Alvarez, hermano del famoso Canelo. Up Next × SHARE COPY LINK Erislandy Lara estará combatiendo por una faja regular de la Asociación Mundial del Boxeo contra Ramón “Inocente’‘ Alvarez, hermano del famoso Canelo.

Aunque sea verdad, Ramón “Inocente” Álvarez está cansado de que Erislandy Lara lo considere un boxeador menor, que utilice la comparación con el Canelo para aumentar la distancia de talento entre ambos y disminuir su percepción delante de los ojos de aficionados y expertos.

Muchos esperan que el cubano, superior desde el punto de vista técnico, ofrezca una cátedra el sábado 31 de agosto en Minneapolis por la pantalla de FOX y FOX Deportes, pero el mexicano se lo advirtió al cubano cuando estuvieron frente a frente por primera vez: “te voy a noquear’’.

“Trabajaré [en el ring] para hacerle entender a Lara que no soy mi hermano y que esta pelea no será la misma’’, comentó Ramón durante una entrevista de televisión. “Esta pelea no tiene que ver nada con controversias. Creo que tengo un estilo diferente que mostrar y todos lo verán esa noche’’.

Más allá de la implicación familiar, el choque entre Lara y el hermano de Saúl Álvarez posee el incentivo de ser por una faja regular de la Asociación Mundial del Boxeo en la divisón súper welter.

Cuando anunciaron el triunfo del Canelo Álvarez sobre Lara en el 2014, Ramón fue uno de los primeros en abrazar a su hermano bajo una nube de dudas sobre el verdadero ganador de ese combate.

Lara exhibió sus mejores armas y habilidades durante la primera mitad de la pelea, mientras Canelo levantaba mucho en los finales, pero la decisión dividida dejó insatisfechos a muchos en Las Vegas y a nadie más que al cubano.

Cada vez que puede, Lara les recuerda a todos lo que puede suceder cuando el Canelo pelea en la llamada Ciudad del Pecado, como sucedió en dos combates muy de veredictos muy controversiales a favor del mexicano cuando se medio al entonces campeón Gennady Golovkin.

Ahora, Lara considera que un triunfo sobre Ramón es la oportunidad de pasar la página, pero el Inocente no quiere ser visto como el epílogo de lo que sucedió hace ya cinco años.

“Él no se va a enfrentar a mi hermano, ni tampoco creo que lo va a enfrentar nuevamente’’, recalcó Ramón. “Él debe estar enfocándose en lo que viene ahora. Yo soy lo que viene ahora. Esta pelea va a terminar con un nocaut, porque será de alto voltaje. Trabajaremos duro para dar la sorpresa. Voy a trabajar 12 asaltos’’.