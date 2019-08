¿Lo mejor que ha salido de Cuba? Este boxeador usará esa frase para abrirse camino en el boxeo profesional

DAVID MORELL listo para su debut profesional en Minneapolis.

Luis de Cubas lleva más de 40 años en el boxeo y no le regala un elogio a nadie. Pero cuando habla de David Morell los ojos se le iluminan y deja escapar palabras como si fueran aplausos, tal es la impresión que le ha causado este prospecto nacido en su tierra.

“Este chico va a ser el mejor boxeador cubano que ha salido de Cuba’‘, comentó el veterano promotor y padre de Luis de Cubas Jr. “Todavía no lo han visto, no lo conocen, pero este sábado será la primera piedra en el camino hacia un título de campeón mundial. Así de sencillo’‘.

Después de 14 meses en México, el campeón juvenil de Rusia 2016 está lista para su debut en Minneapolis contra un compatriota, Yendris Rodríguez Valdez (2-6, 2 KO). De modo que muy pronto superará ese viejo mito de que cubano no pelea contra cubano. Bienvenido a los pros Mr. Morell.

¿Cómo te sientes antes de tu debut profesional?

“Excelente, muy contento, aunque con algo de nerviosismo. Tal vez es la ansiedad por verme ya encima del ring, pero confiado en que obtendré mi primera victoria en este nuevo camino y que lo haré en forma convincente. Muchos me escriben y me desean suerte. Todo eso me anima’‘.

¿Te has adaptado bien a Minneapolis?

“Mejor de lo que esperaba. En un principio pensé que iba a echar de menos a Miami y a mi gente, pero como he pasado casi todo el tiempo en el gimnasio, concentrado en la pelea, pues la mente no tiene tiempo para otras cosas. Además, el equipo de trabajo ha hecho todo lo posible por ayudar a mi adaptación’‘.

¿Y el inglés?

“Si supieras, estoy feliz porque ya casi lo entiendo todo. Ojo, todavía no lo hablo, solo palabras, pero lo que me dicen lo capto bien y se me va pegando en la memoria. Espero que dentro de poco tiempo ya me puedan entender a mí. Sé que esto es un proceso’‘.

¿Qué te ha sorprendido más de los entrenamientos?

“Es muy diferente a Cuba, el que diga otra cosa no sabe lo que dice. Aquí no se puede inventar, aquí se entrena fuerte, te explican como tirar los golpes para que hagan impacto, como defenderte del ataque rival, los movimientos. Exigen mucho más, pero a la vez te relajas más y sientes que la atención está arriba de ti. Eso me estimula’‘.

¿Qué significa tener a Ramón Garbey en la esquina?

“Garbey fue un gran campeón amateur y alguien que aprendió mucho del boxeo profesional. Su presencia aquí en Minneapolis me ha servido de mucho, me aconseja, me da calma y creo que me está guiando por buen camino’‘.

¿Conocías eso de que cubano no enfrenta a cubano?

“Ya me habían dicho y mi primer oponente es un habanero. Bueno, les pregunté a los promotores del por qué, pero eso es lo que toca y esto es un negocio y un trabajo. El también querrá ganarme o yo quiero triunfar por la puerta grande. Que gane el mejor’‘.

Robeisy Ramírez tropezó en su debut, ¿te condiciona eso?

“Para nada. Tú lo has dicho, lo de Robeisy es solo un debut, un problema de ajustes que estoy seguro resolverá bien pronto. Aquí estaremos el sábado Joahnys Argilagos y Frank Sánchez para demostrar que el relevo está seguro, de que la nueva generación cubana va para adelante y con fuerza’‘.

Tu promotor dijo que vas a ser lo mejor que ha salido de Cuba, ¿alguna presión?

“Al principio pensé que eso era mucha responsabilidad, pero lo tomo como un reto, como una meta para avanzar. Aunque no lo sea nunca, quisiera serlo y pensar y creer que puedo serlo. Mentalmente, eso puede ser una punta de lanza para abrirme camino, un camino que comienza este 31 de agosto’‘.