El poder del cubano Frank Sánchez se impone en Minneapolis. Bienvenido al futuro de los pesados

FRANK SANCHEZ gana por KO en su pela de Minneapolis

Frank Sánchez es una fuerza a tener en cuenta entre los del peso máximo. No por gusto todos los expertos lo sitúan entre las grandes promesas de la división para los próximos tiempos. El cubano cada vez luce mejor y el sábado no decepcionó a quienes querían verlo por primera vez.

Todos los comentarios positivos que se general alrededor de Sánchez (13-0, 12 KO) cobraron fuerza, después de que el pesado de Guantánamo dispusiera por nocaut en el cuarto asalto del boricua Víctor Bisbal, quien ha sido el mejor oponente de su todavía joven carrera profesional.

La velocidad de manos y las habilidades de Sánchez hundieron cualquier posibilidad de un Bisbal lento y muy lejano de la clase de boxeador del cubano, a quien no por gusto llaman “The Flash’‘.

“Me siento muy bien de esta actuación’‘, comentó Sánchez. “Sabïa que mi poder iba a hacer la diferencia en algún momento. Un triunfo así me da mucha confianza, porque sé que pertenezco a los mejores. Voy subiendo y nada ni nadie podrá detenerme’‘.

Desde el primer round Sánchez impuso su tren de pelea con un jab educado que venían seguidos de derechas potentes que obligaban al boricua a acudir a los agarres para detener las andanadas de su oponente.

En los asaltos siguientes, el cubano siguió llevando la iniciativa, mientras Bisbal (23-4, 17 KO) acudía a todos los trucos posibles para sobrevivir y mantenerse en la acción, aunque sin hacer nada significativo para inclinar la balanz a su favor.

Sin perder tiempo, Sánchez continuó en su labor de minar el organismo de Bisbal y descargando fuertes derechazos que convirtieron el rostro del boricua en un paisaje lunar amoratado por los golpes y la sangre.

Cuando sonó la campana al final del cuarto asalto, Bisbal se dirigió a su esquina y ya no saldría para el quinto, porque su equipo de trabajo determinó que el castigo era demasiado y suficiente.

“Sé que incluso puedo mejorar mucho más de lo que la gente vio esta noche’‘, agregó Sánchez. “Y eso es lo que más me alienta, que sé que no he alcanzado todavía mi mejor versión. Mi compromiso es conmigo mismo, con mis fanáticos, porque mucha gente que no me conocía ahora sabe quién es Frank Sánchez, el futuro de la división pesada’‘.