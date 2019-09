Erislandy Lara puede ser como Bernard Hopkins y pelear hasta que le de la gana

De no haber sido por Luis de Cubas jr, tal vez hoy no se estaría hablando del triunfo de Erislandy Lara. El hombre del boxeo fue vital en las negociaciones para que la pelea con Ramón Alvarez no se cayera el pasado sábado en Minneapolis debido a los problemas de peso del mexicano.

De Cubas Jr. ha crecido como empresario del pugilismo y gracias a sus buenas artes varios boxeadores cubanos y de todo el mundo disfrutan de un buen momento en el establo de Premier Boxing Champions.

Desde su primer campeón cuando él apenas contaba con 17 años, Joel Casamayor, hasta Erislandy Lara, con quién comenzó a trabajar hace mucho tiempo, la trayectoria de De Cubas Jr. ha estado vinculada al boxeo cubano. Para bien de esos mismos guerreros, ojalá que sea así en el futuro.

Con él pasamos repaso al estado del boxeo cubano en lo que resta de 2019.

¿Cómo va el tema de Gamboa vs. Gervonta Davis?, ¿se da?

“Creo que si va, en eso estamos trabajando. Gervonta es un gran peleador y no tiene miedo de subir al ring con cualquiera, él está buscando nombres grandes y el de Gamboa todavía es grande. El está en Cuba y cuando venga hablaremos’‘.

¿Y Guillermo Rigondeaux?

“Es el retador oficial del campeón del Consejo Mundial, obligatorio. Rey Vargas le ganó a Tomoki Kameda. Estamos viendo el tiempo que le toca para pelear, pero si no se da, estamos viendo la posibilidad de buscar un título por otra parte. Yo quiero que Rigo vuelva a ser campeón’‘.

¿Qué nos puedes decir de Luis Ortiz?

“Parece que la pelea contra Deontay Wilder será en noviembre, en Las Vegas. Obviamente, es una gran pelea, una tremenda oportunidad para el King Kong. Ortiz terminará su preparación en California. Lo veo bien, lo veo liviano, puede mover bien sus piernas y creo que puede coronarse campeón mundial’‘.

Y para Yordenis Ugás, ¿qué viene?

“Como sabes es retador obligatorio para el gandor entre Shawn Porter y Errol Spence jr. Vamos a ver qué sucede ahí. Al oír el nombre de Ugás la gente tiembla, no todo el mundo quiere pelear con Ugás. Ese es un trabajo difícil, pero lo vamos a lograr’‘.

Los hermanos Barthelemy.

“Leduán peleó hace poco, está muy bien, muy contento de como se ve y estoy trabajando su próxima pelea. Rancés va a subir a las 140 libras, allí se siente más cómodo y también va por una buena pelea’‘.

Cuando repasas la carrera de Lara, ¿qué sientes?

“A Lara lo tuve desde el principio y seguimos juntos. Somos familia. El y yo tenemos una relación especial, diferente, porque empezamos en cero, cuando él y yo no teníamos nada. Todavía le falta mucho, se ve súper bien con Ismael Salas y creo que le quedan unos buenos cuatro o cinco años. Lo veo como Bernard Hopkins. Va a pelear hasta donde le de la gana’‘.

¿Lo ves como futuro miembro del Salón de la Fama?

“Sin duda. Mira las grandes peleas que ha hecho en 154 libras. Realmente, nunca ha perdido. Y si crees que perdió, pues es algo que puede ir a un lado u otro. Es un gran peleador. Ramón Alvarez vino con sobrepeso y él no me preguntó nada. Ni puso peros para la pelea’‘.

Por cierto, me dicen que tú salvaste la pelea...

“Alvarez era el oponente de nosotros, pero al final es un ser humano. El boxeo es una gran familia. Sufrió para llegar a hacer el peso que pudo hacer’‘.

¿Qué te parece la nueva generación de cubanos en el boxeo?

“Todos tienen calidad. Lo importante es el trabajo en el gimnasio, el trabajo mental para mantenerse a un alto nivel. Se mantienen todavía muchos veteranos, pero es bueno ver a los jóvenes llegando’‘.