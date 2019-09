Muchos tienen a Rigondeaux como el mejor 122 libras y no tengo problemas en pelear contra él

Emanuel Navarrete, Vaquero de la vieja escuela Emanuel Navarrete quiere enfrentar a los mejores de su división y dice no tener problema alguno en medirse con Guillermo Rigondeaux, a pesar de que ambos están en empresas distintas y rivales. Up Next × SHARE COPY LINK Emanuel Navarrete quiere enfrentar a los mejores de su división y dice no tener problema alguno en medirse con Guillermo Rigondeaux, a pesar de que ambos están en empresas distintas y rivales.

A Emanuel Navarrete la fama no se le ha subido a la cabeza. Humilde y franco, el mexicano toma la llamada cuando le dicen que es de Miami, porque entiende que muchos le conocen o empiezan a descubrirlo en este mercado donde el boxeo conquista adeptos.

Este sábado 14 de septiembre enfrenta al filipino Juan Miguel Elorde en una cartelera de Top Rank por ESPN+ que despierta mucho interés por la cantidad de talento reunido en el MGM Grand de Las Vegas y con menos de un mes de su última pelea, algo que apenas sucede en estos días.

Campeón de las 122 libras, quiere enfrentar a los mejores de su división y dice no tener problema alguno en medirse con Guillermo Rigondeaux, a pesar de que ambos están en empresas distintas y rivales. Ya alguna vez nos quedamos con ganas de ver al cubano contra Leo Santa Cruz. Ojalá que no vuelva a suceder lo mismo con el Vaquero.

¿Cómo reaccionaste cuando te propusieron pelear tan pronto?

“No tuvieron que convencerme. Cuando me propusieron pelear en Las Vegas y en un día como este, enseguida me llené de emoción. Es una tremenda oportunidad, el escenario, la fecha. Quiero pelear y pelear y más en un momento tan importante como este’‘.

¿Te imaginas algún día siendo estelar un 5 de mayo en Las Vegas?

“Claro que sí, es un sueño que tengo desde pequeño y mira que muchos ya se me han cumplido en el boxeo, pero ese también se me va a dar para orgullo de los míos y de todos los aficionados’‘.

Peleaste en el Garden, ahora la T-Mobile Arena, vas bien en este mercado de EEUU.

“Claro que sí. Aquí están las oportunidades, el momento, el lugar. Depende de mí que la gente me reconozca, que sepa quién soy. Depende de mí que se me enamoren de mi boxeo. Por eso estoy tan motivado de salir victorioso el sábado’‘.

¿Qué reto trae el filipino Elorde?

“Su record es bueno. No sé tanto de su estilo. Lo he dicho muchas veces. Me enfoco más en lo mío, en mi preparación y no tanto en el rival, porque el estilo cambia con los diferentes rivales. Voy a la pelea y ahí ya voy resolviendo’‘.

¿Cuánto más te queda en las 122 libras?

“Ese es un tema de controversia. Estamos buscando cosas significativas, pero si no hay respuesta de los otros campeones, si no puedo unificar títulos, pues subo. Creo que entrenando, haciendo bien las cosas, puedo pelear y ganarle a los mejores en las 130’‘.

¿En que quisieras mejorar?

“Para empezar, los peleadores nunca dejamos de aprender. Siempre tratamos de mejorar en cada entrenamiento. Me gustaría mejorar el tema defensivo, cometo muchos errores. No soy perfecto, pero trato de ir mejorando día a día’‘.

¿Qué opinión te merece Rigondeaux?

“Muchos lo tienen como el mejor 122 libras y yo con todo el gusto del mundo le peleo. Si quieres ser el mejor, tienes que vencer a los mejores. Y entre los mejores está el nombre de Rigo. Solo hace falta que las empresas se pongan de acuerdo, pero por mí le peleo’‘.