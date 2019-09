A veces pienso que soy yo el que debía estar en el ring contra Spence, afirma retador cubano

Nadie articula mejor sus pensamientos que Yordenis Ugás. Al menos entre los boxeadores, ninguno llega a la profundidad de este cubano que, para muchos, mereció estar el sábado en el ring contra Errol Spence Jr. Y es que muchos le vieron ganarle a Shawn Porter.

Ugás, sin embargo, no es de lo que suele empantanarse en lo negativo y siempre suele tomar el camino más alto. No le resta un ápice de mérito a Porter y espera, como retador número uno del Consejo Mundial, que llegue una nueva oportunidad de pelear por un título del mundo.

Este 28 de septiembre estará en primera fila para presenciar un combate que tendrá repercusiones profundas en la división welter y del cual podría salir su próximo oponente. El mismo lo dice: no se obsesiona con ser campeón mundial, pero es no deja de ser su meta.

¿Por qué das como ganador a Porter?

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

“Me pidieron mi opinión y al principio dije y digo aún que es 50-50, pero como tenía que dar un ganador me decanté por Porter, por su experiencia, su trayectoria. Ha derrotado a varios campeones mundiales, pero entiendo que muchos vean vencedor a Spence. Así de pareja es la cosa’‘.

¿Qué le falta a Spence?

“Es tremendo boxeador, pero nunca ha enfrentado a nadie del nivel de Porter. Le ganó a un Kell Brook con problemas en los ojos, le ganó a un ligero como Mikey García y no pudo noquearlo. Le comparan con Leonard, pero Spence debe responder muchas preguntas y esta será una noche ideal para que lo haga’‘.

En los últimos días todos usan tu nombre como medida de talento.

“Sí, se que estoy en el centro de la conversación por lo que pasó en la pelea mía contra Porter. Muchos me vieron ganar y creo que me gané el respeto de muchos esa noche, pero no quiero que le resten méritos a Porter que es un grande de la división. Que hablen menos de mí y más de la pelea’‘.

Si soy yo, me sentiría orgulloso.

“Y lo estoy, te lo aseguro. Más gente me conoce, sabe mis condiciones y habilidades. A vece me pongo un poco triste, porque me digo que yo debería estar ahí el sábado, ganándome los millones, pero luego me digo que no debo quejarme, que estoy en una buen posición y he logrado muchas cosas. Solo debe seguir concentrado y esperar la próxima oportunidad’‘.

¿Mirás con optimismo la posibilidad de enfrentar al ganador de esta pelea?

“Vamos a ver. El boxeo es complicado, en el boxeo dos más dos no siempre es cuatro. Spence ha comentado que le gustaría enfrentar a Manny Pacquiao, pero más tarde o más temprano volveré a estar peleando por un campeonato. De eso no tengo la más mínima duda’‘.

Si no es por título, ¿pelearías antes del fin del 2019?

“Lo mío es pelear contra el mejor del mundo, contra el mejor disponible. Quiero ser campeón, pero no estoy obsesionado. Para muchos soy un campeón sin corona y seguiré actuando como tal. Que más me sigan conociendo, que vengan más victorias. Eso es lo que quiero’‘.

¿Te consideras un campeón de la vida?

“Ciento por ciento. Me encuentro en un lugar privilegiado. He sudado mucho para llegar a donde he llegado. Empecé de cero y estoy mirando de frente y de cerca a los campeones, a los líderes de la división. Me hubiera gustado estar en el ring contra Spence, pero no puedo quejarme’‘.

¿Cómo ves el momento del boxeo cubano?

“Vivimos un gran momento. Hace un tiempo parecía que estábamos muertos. Llegaron unas cuantas derrotas y llegó el derrotismo. Ahora la situación es otra. Lara es campeón, Dorticós también. Ortiz va por una corona, Rigondeaux y Gamboa también van a peleas importantes. Mi generación sigue dando guerra y nos vamos a ir sin dejar de tirar golpes. Además, llegan otros a relevarnos’‘.

Hace poco alababas la labor de Luis de Cubas Jr., ¿qué representa para ti?

“Para mí solo no, para muchos cubanos, al menos los que estamos cercanos de PBC y Al Haymon. Luis siempre estará dispuesto a ayudar a quellos guerreros cubanos que quieran pelear fuerte y avanzar en la vida. Antes era difícil encontrar oportunidades. Con él se han abierto muchos caminos. Conmigo ha hecho un gran trabajo y se lo agradezco’‘.

¿Vas a estar con Aroldis Chapman en los playoffs de los Yankees?

“Seguro. Ese es mi hermano y he tenido la suerte de vivir parte de sus grandes momentos. Lo voy a estar apoyando con todo’‘.