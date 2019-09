Un sorteo extraño y muy poco tiempo, este cubano sabrá el nombre de su rival tres días antes de la pelea

HAIRON SOCARRAS (d) y su entrenador Jorge Rubio quienes parten este domingo a Londres para estar en el Golden Ticket.

Nunca antes el boxeo había visto algo igual. El Torneo Golden Ticket comenzará de manera oficial el próximo martes cuando se realice un sorteo que determinará las peleas y rivales de los cuartos de final, incluido el cubano Hairon Socarrás que llegará a Londres el domingo.

Socarrás y otros siete guerreros de las 126 libras tomarán parte de esta interesante lotería que contará con ocho bolas, cuatro azules y cuatro rojas, dentro de un bombo del cual se irán sacando los nombres que formarán los cruces de esta primera ronda.

“Nunca habíamos visto algo parecido y llevamos mucho tiempo en el boxeo’‘, expresó Walter Alvarez, manager de Socarrás. “Es algo extraño, pero no podemos quejarnos porque todos van en igualdad de condiciones. Nadie sabrá quién es su oponente hasta el martes....y la pelea es el viernes’‘.

De las ocho pelotas, solo las azules estarán numeradas y aquel que saque una de esa color podrá elegir en base a la posición que le toque: el uno escogerá primero, el cuarto de último; mientras que aquellos con las bolas rojas tendrán que resignarse a ser pedidos por sus rivales.

Más allá de este formato, lo realmente interesante es el poco tiempo de preparación específica para los combates, porque nadie sabrá si el otro hombre del ring es zurdo o derecho, si viene frontal o gusta del contragolpe, si posee habilidades o suele usar trucos sucios.

“Es un trabajo muy duro para un boxeador y para un entrenador, porque habrá que preparar un plan casi sobre la hora’‘, expresó Jorge Rubio, técnico de Socarrás. “Pero hemos hecho un gran campamento y Hairon va bien preparado. Ahora solo necesitamos ponerle rostro al de la otra esquina y estudiarlo lo más rápido posible’‘.

Después del sorteo, los púgiles realizarán ese mismo martes un entrenamiento abierto en Londres -donde existe muchísimo interés-, una conferencia de prensa el miércoles, el pesaje el jueves y los combates el viernes, de modo que la semana será bien movida.

El Golden Ticket ofrece premios en metálicos en cada ronda, tendrá sus semifinales en febrero del 2020 y la gran final en junio, de donde saldrá un ganador que recibirá un contrato de dos temporadas y cinco peleas -todas un mínimo de seis cifras de salario- bajo la sombrilla de MTK Globlal.

Para el habanero la noticía no podía llegar en mejor momento, a raíz de la caída de su pelea contra Shakur Stevenson y las críticas de quienes no aceptaron los motivos de falta de pruebas antidopaje previo al combate, aunque Socarrás y su equipo no se arrepienten de ese paso.

Socarrás, quien sigue ranqueado en el séptimo puesto de la clasificación de la AMB, espera que esta nueva ruta le permita llegar a la disputa de un título del mundo en un peso repleto de talento.

“Todo lo negativo ha quedado atrás’’, agregó el cubano. “Me siento entusiasmado y comprometido con este torneo y sé que será el vehículo perfecto para lograr mis sueños de convertirme en campeón mundial’’.