Yo le habría dado muchos problemas a Spence, afirma retador cubano que espera su chance contra el campeón

SHAWN PORTER va a la lona en el 11no round tras recibir un golpe del rey welter Errol Spence Jr. el 28 de septiembre en Los Angele AP

Yordenis Ugás vuelve a estar en la espera estoica con Errol Spence Jr. Es muy probable que por segunda vez el cubano sienta nuevamente el filo cortante de la indiferencia del gran campeón unificado del peso welter, que ahora vuelve a airear otros nombres menos del retador número uno del Consejo Mundial.

Ugás estaba en primera fila para ver la tremenda batalla de sábado entre Spence jr. y un Shawn Porter que le exigió al máximo, hasta su última gota de energía para vencer por decisión dividida en el Staples Center de Los Angeles por la pantalla de FOX PPV.

“Muy orgullosos de ambos, una gran pelea que viví con muchas emociones encontradas’‘, comentó Ugás. “A Porter le faltó un poquito, doblar más la mano derecha, pero creo que el público salió contento, porque ambos se entregaron a fondo. Vamos a ver que viene ahora’.

¿Qué viene ahora? O, valdría decir, ¿qué ya se cocinó tras bambalinas? De manera sospechosa apareció al final del combate Danny García y la periodista se refirió a él como el próximo posible rival de Spence Jr., antes de que intercambiaran palabras sobre el ring.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

Así que García, un hombre que ha tenido menos actividad que Ugás, que ha perdido una de sus dos últimas peleas contra Porter y ganó la otra contra un oponente como Adrián Granados que no está en la élite. Allí se apareció entre la nada para retar al campeón.

Cuando menos resulta sospechoso.

“Spence habla de pelear con Manny Pacquiao, Danny García, pero también estoy yo en la conversación en mi calidad de retador obligatorio’‘, agregó Ugás. García es un gran nombre, pero creo que estoy en condiciones de darle una mejor pelea a Spence, puedo crearle más problemas con mi mano derecha. Danny no se ha ganado el derecho’‘.

Ya en una ocasión, Ugás se convirtió en retador obligatorio para Spence por la vía de la Federación Internacional, pero el campeón decidió tomar el camino de Mikey García, explicando que el nombre del cubano no sumaba mucho a su legado.

Ahora Ugás vuelve a estar en su camino de acuerdo con los mandamientos del Consejo Mundial, pero el boxeo es muy similar a la política: lo que se dice en público poco tiene que ver con lo que se dicta en las sombras.

Lo cierto es que la comparación con lo exhibido por Porter contra Spence se contrasta con la demostración del ahora ex rey del CMB aquella noche en que estuvo a punto de ceder su cetro frente a Ugás.

¿Por qué Porter lució mejor este sábado?

“Soy un peleador muy fuerte y él quiso boxear’‘, recordó el cubano. “Cuando se dio cuenta que no podía conmigo quiso cambiarlo todo y se frustró. Ahora le dio buena pela a Spence, pero si yo hubiera estado ahí lo habría hecho mejor. No me desespero ni me obsesiono. Ya llegará mi oportunidad para convertirme en campeón del mundo’‘.