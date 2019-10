Dos veces la cambiaron el rival en México y siempre regresó con un triunfo por KO. Este cubano se acerca a las 20 victorias

JORGE ROMERO llega a 16 victorias y sigue creciendo como boxeador.

La última vez que Jorge Romero estuvo en México pasó lo mismo. El guerrero cubano salió de Miami con la mente puesta en un oponente y al momento de sonar la campana le presentaron otro. Sucedió el nueve de febrero y acaba de ocurrir este 4 de octubre.

En ambos casos Romero (16-0, 12 KO) regresó a casa con las victorias 13 y 16 de su record profesional, y en las dos ocasiones se llevó la victoria por la vía del nocaut: su última víctima responde al nombre de José Miguel Tamayo, un veterano que ha enfrentado, entre otros, al campeón de las 126 libras Gary Russell Jr. y Diego de la Hoya.

“Yo voy preparado para lo que sea y no me molesta si me cambian el rival a última hora’‘, afirmó Romero. “Si tu campamento ha sido bueno, nada te sorprende. Entrené fuerte para ganar en México y estoy muy contento de la manera en que se desenvolvió todo’‘.

Y todo se desenvolvió a base de ganchos, un arma que Romero ha perfeccionado con el equipo de trabajo de Mundo Boxing, porque en sus últimos dos combates la ha utilizado de manera efectiva, al punto de ganar en las dos ocasiones por nocaut en el segundo asalto.

Romero salió a medir a su rival en el primer asalto, pero al minuto y medio lo llevada a la lona con un gancho al hígado, lo que hacía presagiar un pronto final para el combate efectuado en Mérida, Yucatán.

Para el segundo asalto ya Romero no esperó más y le propició otros tres conteos Tamayo, obligando al árbitro a detener las acciones y levantar la mano del cubano, que ganó en su tercera presentación en tierras aztecas.

“Me encanta pelear en México y siento que el público reconoce lo que hago’‘, agregó Romero. “Estamos recogiendo los frutos del trabajo con Mundo Boxing, donde estamos perfeccionando la manera de atacar, de lanzar los golpes, y eso se ha visto en los nocauts’‘.

De la mano de los profesores Pedro Díaz y Yordanis Despaigne, Romero ha aumentado su capacidad de pegada y alcanzado una excelente forma física que le permitirá asumir más riegos en el futuro, además de estar preparado para “sorpresas’‘ como las del cambio de oponente.

En principio iba a enfrentar al también mexicano Alex Rangel (17-10, 11 KO), pero no protestó en lo absoluto cuando se presentó Tamayo (18-26-2, 16 KO), quien se convirtió en una víctima más en su ruta hacia las 20 victorias.

A Romero no le han faltado ofertas de promotoras, pero prefiera llegar a las dos decenas de triunfos para negociar en mejores condiciones y con el respaldo de Mundo Boxing.

“Jorgito va creciendo de pelea en pelea y vemos como mejora su manera de golpear’‘, afirmó Díaz. “Combatir en México es una experiencia que le servirá de mucho. Vamos alcanzando las metas que nos hemos propuesto’‘.