Carolina Duer, la guerrera argentina que desafía el tiempo desde Miami

CAROLINA DUER pelea este 12 de octubre por una faja del mundo.

Carlina Duer buscará convertirse en campeona del mundo a los 41 años para demostrarles a todos que nada es imposible y darle un motivo de orgullo a su hijo Elías. La motivación no puede ser mayor para esta guerrera argentina.

En breve partirá para México donde enfrentará el sábado a Mariana Juárez, una de las mejores de todos los tiempos en la rama femenina, por la corona del peso gallo de la Organización Mundial del Boxeo.

“Sé que es un reto duro, pero desde hace rato quería enfrentarme a Mariana’‘, comentó Duer. “Es una gran oportunidad de convertirme en campeona y hacerlo en un momento de madurez. Quiero ser campeona por mi hijo, por la gente que me ha apoyado’‘.

La preparación de Duer se desarrolló totalmente en Miami, primero bajo la guía del reconocido entrenador Jorge Rubio y luego de su coach de toda la vida que viajó desde Argentina para darle los puntos finales al campamento, uno de los más completos de su carrera.

Desde que se pusiera a las órdenes de Rubio, Duer sintiö que estaba en buenas manos y tuvo una excelente química con el técnico cubano, quien suele tener un estilo de comunicación muy directa con sus dirigidos.

“Con Jorge me sentí muy bien desde el principio’‘, agregó Duer. “Es una gran persona que me ha ayudado mucho y me ofreció su ayuda. He tenido la suerte de contar con dos grandes entrenadores para esta pelea tan importante’‘.

Residente permanente en los Estados Unidos, Duer ganó 19 de sus 20 peleas amateurs antes de convertirse en profesional en el 2007 antes de ganar fajas del mundo en los pesos súper mosca y gallo.

Después de una pausa para convertirse en madre, Duer retornó a los cuadriláteros en el 2016 y volvió a convertirse en campeona mundial gallo al derrotar a la púgil de Brasil Aline Scaranello, aunque después lo cediera en su siguiente defensa ante Maria Cecilia Román por decisión dividida.

Esta será su primera pelea fuera de Argentina y ante una campeona mundial que ha ganado sus últimas diez peleas de manera consecutiva.

“La vida de una mujer que boxea está llena de riesgos, pero una encuentra motivaciones para seguir adelante’‘, recalcó Duer, quien nació en Buenos Aires. “Amo el boxeo y quiero que todos vean que no hay imposibles, que el esfuerzo y la entregan sirven para seguir camino en el deporte y la vida’‘.