Más dolor y luto en el ring. El boxeo se cobra una nueva víctima

Patrick Day (izq.) y Charles Conwell intercambian golpes en la cartelera celebrada en Chicago el 12 de octubre. Getty Images

Esta ha sido una temporada de dolor para el boxeo. Patrick Day, el guerrero que se debatía entre la vida y la muerte debido a un derrame cerebral, falleció este miércoles en un hospital de Chicago a los 27 años.

Durante una fuerte batalla, Day fue noqueado en varias ocasiones por el prospecto Charles Conwell como parte de la cartelera de respaldo para la pelea entre Oleksandr Usyk y Chazz Witherspoon celebrada en la Ciudad de los Vientos el pasado 12 de octubre.

“En nombre de la familia de Patrick, de su equipo y de todos aquellos cercanos a él, agradecemos las expresiones de apoyo y amor que han sido muy evidentes desde su lesión’‘, comentó el promotor Lou DiBella. “El fue un hijo, un hermano y un buen amigo para muchos. Su bondad, energía positiva y generosidad de espíritu dejarán una impresión duradera en todos los que le conocieron;;.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

Lo peor para Day se produjo en el 10mo asalto, cuando se golpeó la cabeza en la caída, lo que motivo que el combate fuera detenido al momento y antes de que los paramédicos rodearan al boxeador que luego sería llevado al Hospital Memoria de Chicago.

En el trayecto al centro médico, Day entraría en estado de coma debido a un accidente cerebral y ya más nunca recobraría la conciencia, lo cual hjzo temer lo peor entre amigos y familiares que corrieron a estar a su lado para orar por su recuperación.

Cronwell, quien fuera miembro del equipo olímpico de Estados Unidos, escribió una sentida carta abierta a Day pidiendo por un milagro que le permitira retonar a la vida sin ningún tipo de secuelas.

“Nunca quise que esto te sucediera y todo lo que quería era ganar’‘, escribió Cronwell. “Nadie merece que esto le suceda. Repaso en mi cabeza la pelea una y otra vez pensando en que esto nunca debió suceder y por qué te pasó a ti. No puedo evitar pensar en eso. Oro por ti y he derramado muchas lágrimas, porque no puedo imaginar como se sienten tus familiares y amigos. Te veo en todas partes y solo escucho cosas magníficas de ti’‘.

Ganador de dos Guantes de Oro, Day pasó al boxeo profesional en el 2013 y estaba ubicado en el puesto 10 de las clasificaciones del Consejo Mundial y la Federación Internacional.