Este cubano batalla contra el tiempo y a los 38 años va por su primera faja en Miami

Ulysses Díaz junto al entrenador Orlando Cuéllar en su gimnasio de Miami.

Ulysses Díaz va a la pelea de su vida. El guerrero cubano será protagonista de la cartelera Fight Night IV de la promotora MR Boxing con sede en el Recinto Ferial de Miami-Dade, un sitio que conoce como la palma de su mano, porque nadie como este boxeador para conocer cada esquina de la ciudad que le acogió desde bien chico.

Díaz enfrentará el viernes 25 de octubre a Israel Echevarría en un choque donde debe imponerse sin muchos problemas, pero estaría conquistando un título regional, algo que viene esperando desde hace mucho tiempo.

De la mano del profesor Orlando Cuéllar, este boxeador dice estar descubriendo una dimensión nueva en su estilo de combate que jamás imaginó. A los 38 años nunca es tarde para reprogramarlo todo.

¿Cómo ha sido la preparación para esta pelea?

“Estamos listos desde hace tiempo para esta pelea, entrenando todos los días. Estoy súper emocionado, porque es en Miami, en pleno corazón de la ciudad, y voy a ser uno de los estelares. Es un tremendo compromiso y una gran oportunidad’‘.

Peleas por tu primer título regional...

“Si lo gano va a ser algo muy grande. Esa noche van a estar ahí mis hijos, mi familia, mis amistades, así que espero lograr algo inolvidable para ellos y para mí. Ganarlo en Miami será algo aún más especial’‘.

Para aquel que no te conoce bien, ¿quién es Ulysses Díaz?

“Un boxeador que camina para adelante, un boxeador diferente, totalmente renovado. Desde que comencé a trabajar con el profesor Orlando Cuéllar muchas cosas han cambiado. Es mejor que lo veas a que te lo diga’’.

¿Como ves el crecimiento al lado de Cuéllar?

“Soy un peleador diferente, él me ha arreglado desde abajo hacia arriba. Hemos desarrollado un gran campamento. Trato de hacer todo lo que me dice, de corregir cualquier error. No tengo tiempo para perder’‘.

¿Cómo entras en el mundo del boxeo?

“Desde chico me gustaba el boxeo. Tenía familia que eran boxeadores. Yo entraba y salía del boxeo, pero me di cuenta de que debía dedicarme por completo a esto, que si no lo hacía ahora cuando llegara a viejo me iba a arrepentir’’.

Llegaste tarde al boxeo, ¿qué te mantiene arriba del ring?

“El boxeo es un amor. Es una de las cosas que me hace levantarme en la mañana y salir a fajarme con los sacos, con los sparrings, con los rivales. Es algo diferente en mi vida y lo voy a aprovechar tanto como sea posible’‘.

No hablas mucho de eso, pero haces mucha obra caritativa.

“Trabajo directamente con un orfanato y todos los fines de semana les doy lecciones de boxeo. Les regalo entradas gratis a mis peleas, porque creo que es importante apoyar a la comunidad y en especial a los niños y jóvenes’‘.