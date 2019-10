Maidel Sando se queda con ganas de pelear en Miami, pero ya tendrá otro chance de mostrarse ante los cubanos.

Maidel Sando tendrá un recuerdo agridulce de su primera estancia en Miami. Feliz de ver palmas reales por primera vez en mucho tiempo, el cubano también se irá de esta ciudad sin la victoria que tanto esperaba, porque su rival vino pasado de peso y su pelea suspendida.

Afincado en Kentucky, Sando (9-0, 7 KO) llegó con mucha alegría para presentarse delante de su público natural en la cartelera de este viernes en el Recinto Ferial, pero confía en que la vida le ofrezca una nueva oportunidad de mostrarse en la capital de los cubanos en los Estados Unidos.

Nacido en Las Tunas y llegado a los Estados Unidos a los nueve años, Sando es aún poco conocido por estos lares, pero espera cambiar esa situación con unos cuantos triunfos más en su record. Entonces pudiera convertirse en un ídolo de Miami y de Cuba.

¿Qué recuerdas de tu infancia en la la isla?

“Estar con la familia, comer mangos y tirarnos al río. También recuerdo que desde los siete años comenzar a boxear y desde ese momento no he parado. Mi papá había sido boxeador en Las Tunas y siempre nos poníamos los guantes. No sé por qué, pero siempre me gustaron los golpes, más que la pelota’‘.

Entonces, comenzaste desde bien chico.

“Un día un coach fue por la escuela y preguntó quién quería meterse en el boxeo. Fui uno de los pocos que levantó la mano. Le pedí a mamá la fecha de nacimiento para inscribirme y ella me preguntó que para qué era. Le dije que era para la pelota y era para el boxeo’‘.

Le dijiste una mentirilla a tu mamá.

“Sí, después mi abuela mi abuela se dio cuenta de que estaba boxeando en el parque y cuando la vi se me salieron las lágrimas. Me descubrió. Pero después de eso me apoyaron y me dijeron que si me metía, debía hacerlo por completo, al ciento por ciento. Y eso fue lo que hice. Pero solo estuve un par de años, porque la familia vino para acá’‘.

¿Cómo recuerdas ese cambio de vida?

“Todo fue de repente. Yo era muy chiquito. Un día me dijeron que nos íbamos para Estados Unidos. Vinimos porque mi abuelo era preso político. Cuando llegamos a Nashville todo fue muy distinto. Apenas había latinos, y los que estaban no me entendían. Ahora hay muchos más latinos y cubanos’‘.

¿Cómo retomas el boxeo?

“Mi papá me seguía entrenando, porque en Nashville no había gimnasio de boxeo. Y cuando apareció uno, el coach se dio cuenta de que yo tenía los fundamentos del boxeo y todo comenzó de nuevo. Tuve como 89 peleas amateur y perdí nueve. Todo sucedió antes de convertirme en profesional’‘.

¿Qué buscas ahora?

“Ser campeón, es algo que siempre he querido. Tuve el apoyo de un entrenador que me enseñó mucho, a ganar: Lawrence Ross, pero él murió de una manera muy dolorosa. Lo mataron a tiros y eso me deprimió mucho. Pero mi hermano contactó con mi coach actual y volví de nuevo’‘.

¿Cómo ves el futuro?

“Estoy siguiendo los pasos de un muchacho, Anthony Sims Jr., que está firmado con Eddie Hearn y pelea en DAZN. El me está ayudando a ver si firmo también y encuentro mejores cosas. Espero que con tres peleas más me tomen más en serio y pelear con el que me pongan delante’‘.

¿Cómo te describirías a ti mismo en el ring?

“Soy humilde pero tengo carisma, en el ring soy rápido, fajador. Siempre tengo el orgullo cubano de ir adelante a ganar. Me gusta Yuriorkis Gamboa por lo explosivo que es, Erislandy Lara por la forma en que usa su jab; y de los americanos me gusta Andre Ward’‘.

Es increíble que es tu primera estancia en Miami.

“Cuando llegamos de Cuba, tocamos aquí y seguimos al momento para Nashville. Esto me encanta, he caminado y ver las palmas me ha emocionado’‘.