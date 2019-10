Entrenó a Kovalev y conoce su gran defecto. No quiso aprender y ahora le puede costar contra Canelo

DERICK SANTOS ROSARIO fuer parte directa del equipo de Sergey Kovalev (interior) durante mucho tiempo.

Derik Santos Rosario no ha olvidado el primer día en que trabajó con Sergey Kovalev. En aquel entonces era el asistente principal del entrenador John David Jackson en el sur de la Florida y el ruso un perfecto desconocido en los Estados Unidos. Alguien que venía de lejos a buscar su lugar bajo el sol.

Con Jackon y Rosario, Kovalev no solo se hizo campeón mundial sino que se encumbró como una de las figuras más reconocidas del boxeo, pero luego la relación se tornó distante y, hasta en ocasiones, agria. A medida que aumentaba su estatura, disminuía su humildad.

Justo antes de la mega pelea contra Saul “Canelo’‘ Alvarez, Rosario revele una falla en el estilo del ruso que pudiera costarle muy caro frente al mexicano este sábado en Las Vegas. No quiso aprender un elemento vital del boxeo en su mejor momento y ahora puede costarle caro, en extremo.

¿Cómo ves la pelea?

“Kovalev todavía tiene una buena pegada, siempre tuvo mucho poder, pero la velocidad de Canelo, su habilidad para combinar al cuerpo y moverse le va a traer muchos problemas a Kovalev. Si Canelo logra entrar al cuerpo, le va a ganar por esa vía’‘.

Pero Kovalev aún posee uno de los mejores jabs en el ring.

“Kovalev es muy peligroso y desde afuera o a media distancia Canelo no podrá con el ruso. Tal vez su entrenador actual que es bueno, Buddy McGirt, esté trabajando en eso, pero lo cierto es que Kovalev nunca quiso trabajar al cuerpo, adentro. Nunca quiso aprender esa parte del boxeo’‘.

¿Puedes explicar eso un poco más?

“Por más que yo trataba de mostrarle y decirle, él decía que no, que le gustaba verlo, pero que no era su estilo, que no le salía. Nunca quiso aprenderlo. Cuando traíamos a alguien para que lo presionara, él no sabía defenderse adentro, sino que empujaba para mantenerse afuera’‘.

¿Por qué ese empecinamiento?

“Fue su culpa. Nunca quiso. También piensa que antes de llegar a nosotros y hacerse campeón y luego lo ganaba todo con su pegada, con la larga distancia. Nocaut tras nocaut, él en su cabeza pensó que no necesitaba nada más. Yo quería explicarle, pero él se molestaba. Y como ganaba, yo no podía hacerle cambiar’‘.

Ahora esas clases la van a hacer falta.

“Seguro, con alguien como el Canelo que trabaja tan bien al cuerpo, seguro. El Canelo y su equipo escogieron a Kovalev, porque saben todo esto, su estilo. No iban a tomar la pelea contra Beterbiev, ni Bivol. Asï como escogieron a Rocky Fielding por encima de Callum Smith, así eligieron a Kovalev. Y no los culpo. Yo hubiera hecho lo mismo’‘.

Es parte del negocio del boxeo.

“Ellos ven que Kovalev, que fue un gran campeón, está en sus últimos días y,además, no pelea bien adentro. Esa es una pelea que les conviene para hacer historia, ganar un título en otra división y bajar de nuevo. Es una jugada muy buena de Canelo y su gente’‘.

¿Ha perdido Kovalev esa hambre de gloria?

“Por el camino perdió el hambre. El mundo de él cambió, también cambió su mente. Dijo cosas duras de nuestro equipo de John David Jackson, que era el entrenador principal, conmigo. Hay boxeadores que son difíciles de trabajar. El nunca tuvo una relación buena con John. Al principio se llevaba bien conmigo, después...’‘.

¿Después que pasó?

“Cuando se hizo campeón, se metieron mucha gente. El grupo de él eran dos personas en la primera pelea, 10 en la segunda, 15 en la tercera. Llegó un momento que casi era un avión de amigos, amistades. Todo el mundo quería un pedazo y empezaron a quitarme trabajo que hacía con él. Cuando se mudó a California, todo fue acabando’‘.

Al final, ¿qué sacas del tiempo a su lado?

“Estoy orgulloso de lo que logramos. Ganamos tres títulos juntos y sé que fui parte de eso, sobre todo para la pelea contra Bernard Hopkins. La última pelea fue la primera contra Jean Pascal. Las cosas no pasan solo por el boxeador ni el manager, sino por el esfuerzo de todos. Eso es lo que hace un campeón’‘.