Tiene millones de seguidores en redes, pero quiere que lo respeten por su boxeo

Ryan García quiere que lo conozcan por mucha más que su éxito en redes sociales. El joven guerrero es una sensación con millones de seguidores en varias plataformas de internet, pero ahora quiere recordarles a todos que él es más sustancia que estilo.

Este sábado pelea contra el filipino Romero Duno en el choque coestelar de la cartelera donde Canelo Alvarez enfrentará a Sergey Kovalev y existe mucho interés por a este chico que se adentra en unas 135 libras repleta de talento, desde Vasyl Lomachenko, pasando por Gervonta Davis, hasta figuras noveles como Teófimo López y Devin Haney.

Todos desean ver, además, cómo está su relación con Golden Boy y Oscar de la Hoya, luego de una discusión pública sobre la manera que lo promocionaban. García dice que todo está bien y que ahora no habrá quién lo detenga.

Llevabas tiempo buscando esta pelea, ¿cómo te preparaste para ella?

“Sí, la queríamos, la habíamos pedido y ahora finalmente ha llegado el momento. Me siento muy contento de que sea en la cartelera de respaldo de Canelo contra Kovalev. Nos hemos preparado muy bien y estaré al máximo de mis habilidades’‘

Vas a ser coestelar, que no es poca cosa.

“Quiero demostrarles a todo que puedo brillar en un gran escenario, que esta victoria me puede permitir boxear contra rivales superiores. Quiero que todos sepan que he llegado para quedarme por un buen rato. No se puede juzgar un libro por su cubierta’‘.

¿Has estudiado a Duno? ¿Qué debilidades le ves?

“Es un rival de peligro, que tiene poder, pero que no es tan bueno en la defensa. Creo que le puedo golpear, usar el contragolpe. Espero romperlo poco a poco, pero si no puedo vencerlo por nocaut, entonces espero ser el mejor boxeador en el cuadrilátero’‘.

¿Qué significa eso de no juzgar al libro por la cubierta?

“Espero que todos puedan ver al boxeador por encima de todo, mostrarle al mundo que aquí hay un guerrero listo por encima de todo lo que se diga y se comente de mí. No estoy aquí para jugar. No quiero ser un fenómeno pasajero, sino que puede durar mucho y lograr mucho’‘.

Eres una celebridad en redes sociales, ¿va por ahí el futuro del boxeo?

“Ciento por ciento. Es la mejor y más rápida forma de conectar mejor con la gente, con los aficionados. Es el vehículo de comunicación de las nuevas generaciones. No se puede vivir de espaldas a esa realidad’‘.

Las 135 libras están muy duras, repletas de talento.

“Así y todo me veo en la élite de la división. Mencionas a Lomachenko, Teofimo, Haney, Gervonta. He entrenado con muchos de ellos, he hecho sparrings con muchos de ellos, con algunos de ellos combatí en los amateurs. Y así como era el mejor de los amateurs, seré el mejor de los profesionales’‘.

Muchos consideran que Haney y tú son el futuro de la división.

“El tiene mucho talento. Sí, creo que llegaremos lejos y en un futro podríamos enfrentarnos. Sería una mega pelea, una pelea que la gente estaría dispuesta a ver con mucho interés. Lo quiero a él y a todos en su debido tiempo, Gervonta, Lomachenko, Teófimo’‘.

¿Cuando estarás listo para un titulo mundial?

“Ahora no lo puedo decir. Voy a seguir peleando y creciendo. Tengo solo 21 años y me queda mucho por aprender y crecer, pero cuando llegue el momento mi equipo y yo lo sabremos’‘.

Y ¿cómo está todo con Golden Boy?

“Hubo mala comunicación cuando se cayó la pelea anterior, pero luego nos sentamos y conversamos para confrontar nuestras diferencias. Ahora todo está bien y espero continuar mi carrera en ascenso’‘.