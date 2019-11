Leyenda del boxeo mundial viaja a Nueva York para respaldar a Jorge Masvidal en su gran pelea

ROBERTO DURAN vino a Nueva York para apoyar a Jorge Masvidal en la UFC 244.

Lo último que dijo Jorge Masvidal antes de marcharse fue lo que más emocionó: “Nadie sabe lo que representa para mí contar con la presencia de Roberto Durán, el mejor guerrero de todos los tiempos’‘. En ese momento el Madison Square Garden estalló en aplausos.

Concluido el pesaje oficial, Masvidal reveló la presencia de Durán, quien había viajado de Panamá a Nueva York para respaldar al cubanoamericano, quien lo reconoció como su ídolo. ¿Y quién no conoce y admira a Manos de Piedra? Para muchos es el mejor boxeador latino de todos los tiempos.

Durán y La Gran Manzana tienen historia. Aquí vivió noches memorables y espera que su protegido también salga con la mano en alto este 2 de noviembre ante el peligroso Nate Díaz. El héroe de Panamá aprendió a amar las Artes Marciales Mixtas por sus hijos, pero esta aquí por Masvidal.

¿Qué significa el hecho de que Masvidal lo reconozca como su ídolo?

“Cómo no, lo he visto luchando, es un tremendo guerrero. Me invitó aquí para que lo viera pelear y tomé el avión, y he venido para verlo ganar. Lo voy a ver ganar. No vine para verlo perder. No voy a quedarme en el hotel durmiendo’‘.

¿Sigue la UFC?

“Sí, cómo no. Sigo esta lucha, porque mis hijos lo siguen y me hacen verla a mí. Mi amigo me invitó y estoy contento porque este lugar me trae muchos recuerdos. Aquí en el Madison Square Garden gané dos títulos, y el último título lo gané en Atlantic City, así que estoy muy contento. Feliz de la vida’‘.

¿Ha seguido la carrera de Masvidal?

“Sí, varias. Siempre. Para mí el tiene que ganar mañana [este sábado], porque le voy a dar mucha inspiración para que le vaya bien. Porque un hombre así como el otro [Díaz] dice que viene fuerte y no sé qué, pues se va rápido, porque ellos mismos se entregan’‘.

¿Le enseñaría algo a Masvidal en el boxeo?

“Primero a meter los ganchos, porque no es solamente usar los brazos, sino meter los ganchos, que son los que parten. Tiene que meter los ganchos y luego salir afuera para comenzar a usar el jab y dejar que el otro venga. El tiene que estar concentrado a un poquito de distancia, no tan cerca’‘.

Ha dicho que quiere pelear con el Canelo, ¿cómo lo ve?

“En la vida todo es posible. No se ve mal. ¿El otro [Connor McGregor] no peleó con Mayweather? ¿Y no se llevó un montón de billete? ¿Por qué él no puede pelear con Canelo?. El tiene un buen estilo de boxeo’‘.

¿Qué le parece lo que hace la UFC?

“Me encanta. Ahora mismo esto le está tumbando la cabeza al boxeo. Todo el mundo quiere ver esto, porque es más sanguinario, y lastimosamente estamos mal en el boxeo. Esto le está ganando. Así es la vida’‘.