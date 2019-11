Una cita con la historia: ‘Canelo’ – Kovalev, la lucha por ampliar el legado

Desde que se anunció de manera oficial el duelo entre Sergey Kovalev ante Saúl ‘Canelo’ Álvarez, el mundo del boxeo ha contado pacientemente los días que restaban para el 2 de noviembre, fecha que en un abrir y cerrar de ojos llegó al calendario de todos, indicándonos que el MGM Grand, Garden Arena, ubicado en Las Vegas, estaba listo para acoger una de las peleas más esperadas del 2019.

Ni siquiera la espectacularidad de un combate que ocurrirá a una distancia de 4 horas y media en automóvil como la nueva defensa de título mundial de Miguel Berchelt con Jason Sosa le ha quitado fuerza a ‘Canelo’-Kovalev. Es que no es para menos, ‘Canelo’, de 29 años, ha dado un salto de dos divisiones para lograr el objetivo de cuatro títulos mundiales en divisiones diferentes, marca que solo grandes leyendas del boxeo han logrado, en una lista selecta donde el mexicano quiere apuntar su nombre con letras de oro y por lo más alto: venciendo a uno de los mejores 175 libras de los últimos años. Si ‘Canelo’ lo logra será el quinto mexicano en hacerlo y el vigésimo boxeador en toda la historia. Pero si el ruso obtiene el triunfo, muchos lo posicionan como firme candidato para ingresar al Salón de la Fama.

“Es muy importante para mí esta pelea”, dijo ‘Canelo’. “Para mi carrera, para la historia que quiero dejar, para mi familia y mi equipo, ser cuatro veces campeón en diferentes divisiones es una gran historia en mi carrera. Obviamente es un gran reto, pero también en el boxeo se tiene que arriesgar para hacer historia y aquí estamos”.

Kovalev significa un reto importante para el nacido en Guadalajara. Los 36 años del ruso no deben ser factor que juegue en contra del campeón reinante de la OMB en los semipesados, antes aparece como una fortaleza al representar la sumatoria de una vida dedicada a este deporte donde ha demostrado su valía en cada combate, en cada victoria, pero sobre todo luego de cada derrota, momentos en los cuales ha sabido sobreponerse cuando muchos le daban como retirado.

“Sabes, respeto sus pasos y sus riesgos”, dijo Kovalev. “Esto es boxeo, pero en el boxeo, solo los hombres reales intentan probarse a sí mismos, si son un verdadero luchador, y ‘Canelo’ es eso. Pero esta es mi división, he estado en esta división desde mi primera pelea, y quiero hacer historia, mi historia. Solo lo está intentando. En este momento, en las 175 hay buenas peleas”.

Para ‘Krusher’ no ha sido fácil su andar hasta este magno evento, uno de los más importantes de su carrera, ganándole en importancia a su doble duelo ante Andre Ward, con quien precisamente cayó en dos oportunidades, dejándole muy tocado en lo moral, pero con el corazón presto a levantarse y seguir fortaleciéndose para los futuros retos, detalle que le fue de mucha ayuda para superar esa contundente derrota ante Eleider Álvarez en agosto de 2018 por la vía del nocaut, de la cual meses después se repuso para recuperar el cetro OMB que defenderá en la noche de Las Vegas ante Saúl Álvarez.

Y vaya que el camino recorrido hasta este día para Sergey no fue nada placentero, pero le sirvió para potenciar más su boxeo y ganar puntos a su favor de cara a este combate. A todas las celebraciones y tropiezos se suma que, una vez terminado el combate con ‘Canelo’, Kovalev deberá prepararse para otra disputa, pero esta vez en los juzgados, puesto que es acusado de agredir físicamente a una mujer y su juicio será el 25 de noviembre ante el Tribunal Superior de San Bernardino de California.

En la pelea, las opiniones han estado extremadamente divididas, entregándonos un escenario donde solo el ring tendrá la respuesta final, pero mientras llegamos a eso, repasemos alguna de las voces que en la previa de esta velada han hablado para los micrófonos de nuestro enviado especial en Las Vegas.

“Sergey ganará y será una gran pelea”, afirmó con mucha convicción la promotora Kathy Duva quien además comentó sobre las posibilidades de ver un nocaut en el ring del MGM Grand, tema del cual se ha hablado mucho. “Yo realmente no sé si Kovalev va a noquear a ‘Canelo’, Sergey carga con mucho poder, pero ‘Canelo’ ha estado con rivales con mucho poder como Golovkin, por ejemplo. Inclusive, en una ocasión Sergey me dijo que Golovkin tiene mucho más poder en sus puños que él, pero yo dije que, si tú nunca te has golpeado a ti mismo, ¿cómo lo vamos a saber?”, opinó Duva.

La victoria por la vía rápida no es ajena para ambos peleadores, quienes han sabido celebrar gracias a la potencia de sus puños. Kovalev tiene un 76.32% de probabilidad de KO a raíz de 29 nocauts en su carrera profesional ante los 38 rivales que enfrentó, mientras que ‘Canelo’ nos muestra un 63.64%, tras ganar antes del límite a 35 de sus 55 oponentes.

“Entre el séptimo o el octavo, tal vez el noveno, pero llegará el nocaut de ‘Canelo’”, aseguró con total seguridad José ‘Chepo’ Reynoso, voz autorizada y hombre que ha estado muy de cerca en el crecimiento profesional de Saúl.

¿Qué pasará entonces este sábado 2 de noviembre? Con tantas opiniones y datos, se hace complicado hacer peso hacia un lado de la balanza de este combate, pero son este tipo de contextos donde una de los grupos más estrategas del deporte se mueve como pez en el agua, y hablo precisamente de los apostadores, quienes en muchos momentos dan luz hacia el favorito, que en esta oportunidad en la casa de apuestas es Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

De acuerdo con los números que marcan las principales casas de apuestas, una victoria de ‘Canelo’ está -380, es decir, que si apuestas 380 dólares solo recibirás una ganancia de 100, mientras que en el lado del potencial perdedor, el pago está en +320. Mejor panorama si gana el campeón.

Pero también se mueven las posibilidades de eventos puntuales a lo largo de los 12 asaltos, movimientos con mayor riesgo para el apostador, pero que garantizan una ganancia importante.

Nocaut de ‘Canelo’: si apuestas 100 obtienes 180 dólares.

‘Canelo’ gana en el octavo round o antes: apuestas 100 y ganas 1.800 dólares.

‘Canelo’ gana en el noveno o después: apuestas 100 y ganas 1.800 dólares.

‘Canelo’ gana en el round 12: apuestas 100 y ganas 1.000 dólares.

¿Logrará ‘Canelo’ confirmar el favoritismo que existe entre los apostadores? ¿Realmente viviremos un combate desigual o muy parejo? Dudas, dudas y más dudas han nacido a lo largo de esta larga previa hasta este día, donde la respuesta final la tendrán Saúl y Sergey en sus guantes, y todo el mundo del boxeo estará más que atento para saber cuál será dicha respuesta.