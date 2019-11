Vino a Miami en busca de un maestro y ahora apunta a su tercera faja mundial

Aún no tiene fecha, pero ya posee oponente. Rancés Barthelemy llegó a Miami para iniciar el campamento rumbo a su pelea contra el campeón interino de las 140 libras, Alberto Puello, a las órdenes del profesor Pedro Roque, quien se mostró muy contento con el nuevo pupilo.

Esto representa un cambio tremendo en la esquina de Barthelemy, quien solía realizar sus entrenamientos en Las Vegas, pero entendía que necesitaba un cambio para explorar nuevas avenidas hacia la victoria.

“Me gusta mucho lo que hace Pedro y siempre he seguido su carrera, he visto su trabajo con Yuriorkis Gamboa, con Yuniel Dorticos y Joahnys Argilagos’‘, comentó Barthelemy. “Creo que él me puede traer de vuelta la explosividad que perdí un poco en las últimas peleas. Además, siempre es un gusto volver a Miami, donde tengo tantos amigos y recuerdos’‘.

De la República Dominicana, Puello posee la faja interina de la Asociación Mundial del Boxeo que le ganó a su compatriota Jonathan Alonso en julio de este años, pero nunca ha enfrentado a nadie -jamás ha combatido fuera de su país- de la calidad y la experiencia de Barthelemy.

La pelea entre ambos está firmada en las 140 libras, de acuerdo con fuentes de Premier Boxing Champions, y solo faltan detalles de logística como el sitio, la fecha exacta -se espera que en algún momento de enero-, y la televisora.

“Respeto mucho a todos mis oponentes, pero quiero esa faja súper ligera que está en manos de Puello’‘, agregó Barthelemy. “Sería la tercera que ganaría en tres divisiones diferentes. Esa es una meta que no ha cambiado para mí, el punto más grande de mi carrera’‘.

El pasado abril en Las Vegas, Barthelemy y Robert Easter Jr. pactaron un empate que dejó a muchos insatisfechos, pero sobre todo al habanero que creyó haber hecho lo suficiente para ganar el encuentro por una faja vacante de la AMB en el peso ligero.

Barthelemy se cansó de esperar por una revancha que nunca llegó y decidió que era el momento de retornar a las 140 libras, pues lo único que le mantenía debajo de ese peso era un potencial segundo encuentro con Easter.

Ya en entre el 2017 y el 2018, Barthelemy hizo combatió en la categoría súper ligera, cuando intentó en dos ocasiones convertirse en campeón del mundo frente al bielorruso Kiryl Relickh con dos citas que terminaron con balance de una victoria y una derrota, pero no pudo apoderarse de un cinturón que lo hubiera convertido en el primer cubano de la historia con títulos en tres divisiones diferentes.

Ahora espera hacerlo de la mano de Roque.

“Rancés es un guerrero muy completo que solo necesita recordar y poner en práctica lo que le llevó a convertirse en campeón mundial’‘, explicó el entrenador afincado en Miami. “Vamos a trabajar fuerte estas semanas para devolverlo a una forma óptima, para que pueda ser campeón del mundo’‘.