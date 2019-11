Con sus contratos de corazón, este profesor cubano busca sacar al Diamante de la oscuridad

Ismael Salas nunca le ha hecho firmar un contrato a un boxeador. Todos sus pactos son estampados en el corazón y en el deseo de cada solicitante. Se está hasta que se quiere estar. Eso también aplica para Félix “Diamante’’ Verdejo, quien se unirá a la escuadra del veterano profesor cubano.

El que fuera un gran prospecto del boxeo intentará reencauzar su carrera por el camino del éxito, luego de varios percances dentro y fuera del ring que han puesto entre dudas su capacidad para convertirse en campeón mundial, como alguna vez se diera por seguro.

“Ese tipo de proyecto de recuperación es mi especialidad’’, comentó Salas que en horas viaja a Holanda para estar junto a otro pupilo suyo. “Eso fue lo que hice con Yuriorkis Gamboa, con Yordenis Ugás, con Jorge Linares. Me gustan los retos de rescate y Verdejo encaja perfectamente en ese molde’’.

Cuando el equipo de trabajo del puertorriqueño se puso en contacto con Salas, el entrenador solo tuvo un pedido: Verdejo tendría que establecerse en Las Vegas, como la mayoría de sus otros boxeadores.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

Tras aceptar ese punto, Verdejo (25-1, 16KO) se convierte en el segundo proyecto de envergadura que se muda a la Ciudad del Pecado para beneficiarse de las enseñanzas del cubano, después que lo hiciera el doble campeón olímpico Robeisy Ramírez.

Firmado por la promtora Top Rank, Ramírez se trasladó junto a Salas hace unas cinco semanas para levantar su carrera tras un debut donde cayó por decisión unánime, pero levantó mucho en su segunda presentación profesional al ganar por nocaut al mexicano Fernado Ibarra.

Uno de los ejemplos sobresalientes de Salas es el de Ugás, quien llegó con casi dos años de inacción, dos derrotas en su récord y poco que ofrecer, pero bajo la tutela del maestro eslabonó una cadena de victorias impresionantes y se convirtió en retador mundial.

En el caso de Verdejo, las lesiones y ciertos problemas legales con su antiguo manager y entrenador Ricky Márquez han aminorado su ascenso e, incluso, lo han detenido en buena medida. ¿Podrá Salas levantarlo también?

“A mí Verdejo me recuerda mucho el caso de Linares, que llegó luego de muchos problemas en la mano que distorsionaron su patrón técnico’’, recordó Salas. “Arreglamos su mano y luego arreglamos su técnica. Después llegaron las victorias y el título mundial. Esto es muy parecido. Verdejo tuvo problemas en una mano, pero también lo vamos a arreglar’’.

Verdejo espera regresar al ring en enero. Veremos si para ese entonces se aprecia la mano de Salas.

“Este muchacho posee mucho talento, y el talento no se va así como así, no es algo aque desaparece de pronto’’, agregó el entrenador. “Si él pone de su parte, y creo que lo harä, alcanzaremos un nivel superior. No hay límites para lo que podemos lograr’’.