Leduán Barthelemy pierde una oportunidad de oro en Las Vegas

Esta iba a ser la gran ventana de oportunidad para Leduán Barthelemy. El cubano, sin embargo, no pudo aprovecharla y cedió terreno en la división de las 126 libras al caer por nocaut técnico en el cuarto asalto ante el mexicano Eduardo “Zurdo’‘ Ramírez.

Mucho se esperaba de este combate como parte de la cartelera de respaldo del Pago Por Ver de su compatriota Luis Ortiz contra Deontay Wilder y ante una audiencia de alcance mundial, pero Barthelemy dejó escapar un chance enorme de darse a conocer y plantar bandera en el peso pluma.

Si hace un par de temporadas atrás ambos negociaron un empate muy discutido en esta misma ciudad de Las Vegas, ahora quedó en claro que Ramírez había avanzado más y estudiado mejor a su contrario.

“No tengo excusas, el mejor hombre ganó esta noche’‘, comentó Barthelemy. “Tuve un buen campamento y me sentía muy bien, pero cuando salí al cuadrilátero no me sentía en mi mejor forma’‘.

Después de un primer asalto bastante discreto, la acción se intensificó para el segundo y para el tercero el mexicano lograba conectar buenos golpes al rostro de Barthelemy, quien comenzaba meterse en honduras.

Para el cuarto ya era evidente en el rostro del cubano los impactos de Ramírez, quien luego desembarcaría una combinación de derecha e izquierda que estremeció al antillano y lo envió a la lona.

El árbitro Russell More comenzó el conteo, pero luego estimó que Barthelemy ho estaba en condiciones de seguir peleando y levantó sus brazos decretando la victoria de Ramírez por TKO.

“Me vire y traté de caminar un poco para recuperar mis piernas’‘, explicó Barthelemy. “No estaba tratando de detener la pelea ni nada por el estilo. Pensaba que podía continuar. Ahora debo vivir con esto y regresar’‘.

En otra pelea de la noche, el cubanoamericano Daniel Placeres cayó por nocaut técnico en el tercero ante el mexicano José Manuel Gómez en la pelea que abrió las acciones en el MGM Grand.

Placeres no pudo con el mayor volumen y la pegada de Gómez, quien lo llevó a la lona en el primer, segundo y tercer asaltos antes de que la esquina del miamense decidiera que ya no saldría para el cuarto.