Pelea más afuera que en Miami, pero este guerrero cubano espera cerrar el 2019 con doble impacto de victorias

Por cuarta vez Jorge Romero se va a pelear en México. Por décima ocasión lo hará fuera de los Estados Unidos, bien lejos de Miami. Si al cubano no se le puede denominar Guerrero del Camino, quién entonces, porque es uno de los pocos que ha combatido más fuera que en casa en su carrera profesional.

La agenda no puede estar más cargada para el gladiador súper gallo de La Habana, quien combate el 30 de noviembre en Cancún y luego el 21 de diciembre en la velada de MR Boxing en el Recinto Ferial de Miami-Dade.

Quizá esa capacidad de asumir retos y riesgos lejanos es lo que le ha permitido abultar su récord a 16 victorias con 12 nocauts en apenas tres temporadas en los cuadriláteros y lo acerca al gran salto que espera dar en el 2020.

Me dijeron que peleabas una vez, pero resulta que son dos.

“Sí, estuvimos un poco parados a principios de año, porque tuvimos una cortada por el Hard Rock Hotel y Casino. Eso me impidió mantener el ritmo del 2018, pero todo se ha ido acelerando y esperamos terminar con el mismo número de peleas. Vamos a pelear el día 30 en México y el 21 de diciembre en Miami’‘.

Ya eres un habitual en México.

“Sería mi cuarto viaje a México, pero voy en tremendas condiciones, porque la preparación ha sido completa e intensa, con muchos sparrings, entre ellos Xu Can, el campeón chino que tanto ruido está haciendo. Siempre es bueno pelear en ese país con tanta tradición y amor por el boxeo’‘.

México es una plaza difícil...

“Espero no dejar margen a la duda, cero espacio a los jueces. Me estoy preparando como si fuera a enfrentar al campeón del mundo, porque no quiero sorpresas, ni que nada me falle. Estoy seguro de la preparación y voy ir a liquidar’’.

¿Entonces esperas cerrar con 18 victorias?

“Queremos cerrar con seis peleas como en el 2018, pero este año lo voy a recordar con mucha emoción. Sería el año que me depositó a las puertas de mi sueño y mi meta de 20 triunfos. A partir de ese números estaríamos buscando una gran promotora’‘.

Pelear en México en bueno, pero Miami también es importante.

“Y esta más todavía, porque estaríamos combatiendo por algún título menor, el primero de mi carrera, pero eso me ranquearía por primera vez en los organismos y ya entonces podría soñar con fajas mayores. Así que esta cita en Miami la miro con mucha importancia’‘.

¿Cómo te sientes en Mundo Boxing?

“Espectacular. Mundo Boxing es una familia, donde se trabaja con mucha armonía y con mucha conciencia. Te dan todas las herramientas para que seas tú el que decida tu futuro. Te muestran el camino y tú decides hasta donde lo recorres’‘.

¿Será el 2019 la antesala del salto grande?

“Sí, los retos grandes van a llegar en el 2020 sin duda alguna. Queremos comenzar a pelear con los grandes nombres, empezar a pedir a los mejores, porque ya estamos en rumbo a eso. Por ahora seguiremos ganando experiencia’’.

Te vi contento narrando la pelea de los youtubers en DAZN.

“Me siento súper contento en DAZN. Me están dando muchas oportunidades. Nunca pensé que iba a disfrutar tanto el trabajo de comentar el boxeo. Amo mucho estar dentro del ring, pero he aprendido a valorar todo lo que sucede a su alrededor y detrás de los micrófonos’‘.