Para este boxeador cubano llega el ahora o nunca en su carrera profesional

Para Irosvani Duvergel se trata de un ahora o nunca. El boxeador cubano estuvo a punto de perderse para el deporte, pero tras conversar consigo mismo y con su familia, ha decidido volver al gimnasio para probar que su promesa en el ring aún no se ha apagado.

Campeón mundial juvenil en Bakú 2010 y con una carrera amateur sólida, a Duvergel no le ha sido fácil abrirse paso como profesional, pero los golpes dentro y fuera del cuadrilátero le han hecho ponerlo todo en perspectiva para volver a dar la batalla por su futuro.

Ahora tiene a su lado a un nuevo entrenador, Eric “Tigre’‘ Castaño, quien ha prometido entregarse en cuerpo y alma -como siempre suele hacerlo con la mayoría de sus pupilos- para rescatar a Duvergel y convertirlo en una figura importante en el boxeo.

Estabas como medio perdido...

“Hace un par de semanas comencé a entrenar con Eric “Tigre’‘ Castaño. Fue un gran campeón con el cual tengo una buena comunicación. Me parece un gran entrenador y sé que me va a apoyar en todo lo que necesito para lograr muchas cosas’‘.

¿Ha sido difícil mantener la fe en el boxeo?

“El Tigre siempre me inspiró a no alejarme, Luis Ortiz también me ha estado llamando de manera constante, al igual que Javier, el hermano de mi manager Jay Jimenez, quien siempre se ha comunicado conmigo, dándome consejos, apoyándome. Pero la base del regreso ha sido mi familia, mis dos hijos, mi gente en Cuba que hablan conmigo y quieren verme triunfar’‘.

Cómo ves el futuro inmediato?

“Eso ya no depende mí. Cuando mi manager vea mi esfuerzo, mi deseo de llegar y de cumplir las metas que yo le he prometido a él, que yo baje de peso y otras cosas, yo sé que en cuanto él me vea en condiciones, me va a buscar peleas para seguir adelante’‘.

¿Sientes que debes hacer un doble esfuerzo ahora?

“No es que deba hacer más, sino que verdaderamente yo enfocado y trabajando de la manera correcta, puedo lograr esa reducción de peso y sentirme bien como siempre lo he hecho en el pasado, pero sí reconozco que hay que trabajar muy fuerte en ese sentido’‘.

¿Vas a continuar en 168 libras?

“Hay un truquito ahí...ahora no quiero hablar de eso, pero sí espero realizar mi primera pelea en 168 libras. Lo importante es alcanzar una buena forma deportiva, porque en lo mental nunca he dejado de pensar en grande y aspirar a cosas mejores en mi carrera’‘.

Cuándo hablas contigo mismo de esa carrera, ¿qué te dices?

“Eso es otra cosa...he estado viendo peleas de boxeo, porque es lo que me gusta, lo que yo sé hacer. No tengo miedo a trabjar, no tengo miedo a nada en esta vida, pero me duele a veces ver personas triunfando y yo saber que también lo puedo hacer. Me he dado cuenta que no puedo perder el tiempo, que debo estar en el gimnasio’‘.

Sé que has trabajado en varios empleos como Uber.

“Sí, y no me da pena decirlo. Todo lo que he hecho ha sido por mi familia y por mí mismo. Ha llegado el momento enfocarme. Es ahora o nunca. Yo contra el mundo y el mundo contra mí, pero vamos por el sueño’‘.