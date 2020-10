Muchos evitan a este campeón cubano, pero un welter de renombre estaría dispuesto a pelear contra él

Para Yordenis Ugás debe ser algo nuevo y estimulante que uno de los mejores de la división, Keith Thurman, quiera pelear con él.

Keith Thurman, quien fuera rey de las 147 libras y es reconocido como uno de los mejores guerreros de la actualidad, indicó durante una entrada en redes sociales que aceptaría una pelea contra el cubano, actual campeón regular de la Asociación Mundial del Boxeo.

“Ugas es un welter, esa es una conversación real, esa puede ser la próxima pelea de One Time’‘, expresó Thurman durante una coversación que colgó en twitter. “Pudiera ser Ugás y yo en un ring toda la noche. Esa es una pelea de verdad. Esa es un verdadero regreso para mí’‘.

Ugás viene de derrotar en septiembre por decisión dividida a Abel Ramos para reclamar el cetro welter de la AMB y convertirse en el primer rey profesional de las 147 libras de la mayor para su tierra, desde que el gran José “Mantequilla’’ Nápoles lo lograra en 1975.

La historia de Ugás es la de un renacimiento en todo el sentido de la palabra. Estamos hablando de un hombre que ha vencido dificultades y circunstancias -y más de una injusticia como la del robo ante Shawn Porter- para insertarse en la élite de la división más competitiva y profunda del boxeo actual.

Quizá lo importante de esa victoria no sea esa faja alrededor de la cintura, sino las probabilidades que abre para Ugás, porque hasta este momento su historia no había levantado el vuelo que merece, pero no cabe duda de que un choque contra Thurman sería un hito en su carrera.

Por supuesto, la respuesta de Ugás no se hizo esperar.

“Yo digo lo mismo, es una pelea legítima y una de las mejores que se pueden hacer en las 147 libras’‘, apuntó el campeón de Santiago de Cuba. “Este tipo tiene dos grandes victorias en welter. Keith Thurman, llama a Al [Haymon] y podemos hacer esta pelea el fin de semana. Echo de menos no ser el favorito en una pelea y elevar mi actuación’‘.

Ya una vez se ganó el derecho a enfrentar a Errol Spence Jr. por la Federación Internacional y este lo desdeñó por su supuesta poca historia y nombre. Luego llegó la polémica derrota ante Porter, pero ahora nadie podrá negarle la gloria y el chance.

Thurman no combate desde que en julio del 2019 cayó en una memorable pelea ante el legendario Manny Pacquiao y estaría contemplando su regreso para fines del 2020 o principios de la próxima temporada, cuando también espera volver a pelar Ugás.

“Ugás es campeón regular ahora y tiene un boxeo decente, eso me gusta’‘, agregó Thurman.