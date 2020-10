En el 2021 voy a ser de nuevo campeón mundial, afirma el Doctor del KO

Yuniel Dorticós da por seguro que en el 2021 volverá a ser campeón. El cubano no pudo conquistar el trofeo Muhammad Alí al caer ante Mairis Briedis en la Súper Serie Mundial del Boxeo

Yuniel Dorticós da por seguro que en el 2021 volverá a ser campeón. El cubano no pudo conquistar el trofeo Muhammad Alí al caer ante Mairis Briedis en la Súper Serie Mundial del Boxeo, pero sabe que sus opciones de obtener otra faja en los cruceros son reales y crecientes.

En cualquier caso, Dorticós se mantiene en la élite y quizá algún día, más temprano que tarde, le veremos emprender el camino de los otros reyes que abandonaron su corona en busca de otra mayor. Pero esa sería otra historia. Lo importante ahora es retornar a la cumbre lo antes posible.

“El doctor del nocaut perdió, porque no era mi noche, no era mi día, pero yo regresaré’‘, expresó Dorticós. “En el 2021 voy a ser de nuevo campeón mundial. De hecho, yo iba a pelear en diciembre por un campeonato, pero no me siento bien. Esperaré a febrero o marzo para buscar mi tercera corona’‘.

Después de una aguerrida batalla donde dejo el corazón, Dorticós no solo se quedó sin el trofeo Ali en septiembre, sino que cedió su faja de la Federación Internacional del Boxeo al caer por decisión mayoritaria ante Briedis en Munich, Alemania, con una actuación que ni él mismo puede explicar.

Esta es la segunda ocasión en que el cubano queda en el camino hacia la gloria en este torneo, porque en la primera versión había perdido en semifinales ante el ruso Murat Gassiev, quien luego no pudo doblegar al ganador Oleksandr Usyk en la final de Moscú.

“No me salían los golpes, no me salían.’‘, reconoció Dorticós. “Qué voy a hacer. En realidad, ni yo mismo sé que decirte, no me salían. Lo importante es que estoy aquí y voy a regresar. Siempre le he dicho a todo el público cubano de Miami, que el doctor del nocaut va a regresar.

Esta derrota y la que tuve contra Gassiev, esas cosas me levanta mucho. Por eso no voy a decaer. El púbico no está contento hoy, pero pronto lo estará. Todo el mundo sabe que en realidad soy un boxeador que doy show .Faltó un poco más, pero no salía, no estaba en mí. No me sentía bien’‘.

De confirmarse el ascenso de Briedis al peso superior, de manera automática Dorticós pasaría a ser el número uno entre los cruceros y su equipo de trabajo habría de buscarle una pelea titular, por ejemplo, por la faja de la Organización Mundial del Boxeo (OMB) que ahora mismo no tiene propietario o la misma perdida de la Federación Internacional (FIB) en caso de que Briedis la deje vacante.

Los otros dos coronados en las 200 libras son Arsen Goulamirian en la Asociación Mundial (AMB) -ojo con la faja “regular’‘ en poder de Beibut Shumenov, - e Ilunga Makabu por el Consejo Mundial (CMB). Sobre el papel, ninguno de ellos debería vencer a un Dorticós listo y motivado.

“Sé que algunos no estaban contentos con mi actuación, pero pronto lo estarán’‘, recalcó Dorticós, quien el miércoles apoyó un evento de su compatriota Luis Ortiz para ayudar a niños con enfermedades en la piel. “Marca mis palabras, en el 2021 volveré a ser campeón’‘.

