Luis Ortiz y Frank Sánchez acaparan reflectores, pero otro pesado de Cuba pelea este viernes

Luis Ortiz y Frank Sánchez ocupan los reflectores de la cartelera de Premier Boxing Champions este sábado en Los Angeles, pero un día antes otro pesado cubano combatirá Tijuana en busca de un espacio bajo el sol de esta división tan complicada y densa.

Geovany Bruzón enfrentará el 6 de noviembre contra José Vázquez por mantener su invicto en tres peleas profesionales y acercarse más a la meta de llegar a los Estados Unidos, donde ya Ortiz y Sánchez son figuras reconocidas, aunque en diferentes momentos de sus carreras.

Le dicen “La Bestia’‘, pero su hablar pausado y lento sugiere una personalidad distinta. Forma parte de la nueva ola del boxeo profesional cubano y junto a Ortiz, Sánchez, José Larduel y Lenier Peró un grupo de mastodontes antillanos que quieren hacer nombre en la categoría máxima.

¿Cómo te has preparado para esta pelea?

“Ha sido muy buena. He estado trabajando muy fuerte para seguir avanzando en el boxeo profesional. Con cada día que pasa me siento más confiado en lo que estoy haciendo. Así que voy muy bien a este combate. Quiero ganarle a todo el mundo por ahí para arriba’‘.

Fuiste de Cuba a Guatemala y de ahí a México, un largo camino...

“Ha sido un proceso difícil, porque han pasado muchas cosas, pero siempre que uno quiere algo sigue adelante y avanza hacia la meta que se propone. Y esa meta es llegar a Estados Unidos, que la gente me empiecen a conocer y sepan quién es la Bestia de verdad’‘.

¿Cómo comienzas a boxear?

“Empecé en el boxeo en el 2010 en Holguín. Nunca pasé por una escuela deportiva (EIDE). Me formé en la calle y de la calle pasé a la Academia Nacional de Boxeo con los mayores y ahí agarré un cierto nivel. Pero todo comenzó con un día que me puse unos guantes y un profesor me vio y le gustó’‘.

¿Te sientes bien en México?

“Muy bien. Estoy con un grupo de otros tres boxeadores cubanos que salimos juntos y estamos muy unidos. Nos apoyamos mucho.Esperamos seguir creciendo juntos hasta lograr nuestras metas’‘.

¿Por qué La Bestia?

“Entre Jhovy García [uno de los managers] y Yoelvis Gómez estuvieron conversando y decidieron ponerme La Bestia. Mi deseo es ser tan intimidante como ese sobrenombre y pelear como tal’‘.

¿Cómo ves la nueva ola de pesados cubanos?

“Me parece muy bien, interesante. En Cuba había bastantes pesos completos con buenos niveles. Que bueno que salieron para demostrar sus talentos y para que el mundo vea lo que ellos pueden hacer en realidad’‘.

¿Cuál es el motivo que te saca de Cuba?

“Mi familia, mi hija’‘