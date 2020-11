Nunca subirás conmigo a un ring, le prometió su próximo rival. Ahora quiere hacerle tragar esas palabras

GABE ROSADO y Daniel Jacobs chocan este 27 de noviembre en Fort Lauderdale.

Gabriel Rosado nunca olvidó la frase de Daniel Jacobs: “nunca te verás en un ring conmigo’‘, implicando que su baja calidad de boxeador le impediría pelear algún día con un guerrero de primera línea como él. Pero ese día ha llegado y el boricua quiere que el “Miracle Man’‘ se trague esas palabras.

Todo sucedió en diciembre del 2019 en Phoenix, cuando Rosado fue de sustituto en caso de que Julio César Chávez Jr. no hiciera las 168 libras -lo que en efecto sucedió-, pero Jacobs eligió seguir adelante con el combate contra el mexicano en vez de darle la oportunidad a Rosado.

Este 27 de noviembre ambos chocarán en el Hard Rock Hotel y Casino de Fort Lauderdale por la pantalla de DAZN que se antoja la oportunidad perfecta de redención para Rosado, un hombre que han enfrentado a los mejores del peso, desde el Perro Angulo hasta Gennady Golovkin, sin pedir tregua ni cuartel.

De hecho, Rosado mira sus 12 derrotas con orgullo, porque ninguna quebró su espíritu y, por el contrario, le han convertido en el boxeador que es hoy en día. Jacobs, claro está, parte de favorito, pero esta pelea no será un paseo sobre alfombra roja.

¿Cómo ha sido el campamento para esta pelea?

“Ha sido muy fuerte con Freddie Roach, un entrenador de mucha experiencia que me ha ayudado para preparar un plan contra Daniel Jacobs. A mí me gusta mucho Freddie, porque no me hace perder el tiempo en el gimnasio. Siempre tiene los objetivos claros y me ha ayudado a crecer como boxeador’‘.

Jacobs dijo una vez que nunca iba a estar en un ring contra él.

“Sí, me dijo que nunca íbamos a pelear. Siempre me ha hablado así, por eso no me cae bien. Nosotros comenzamos la carrera casi a la misma vez. Tenemos como 14 años de profesionales. Esta pelea debió haber ocurrido tiempo atrás, pero finalmente será este 27 de noviembre’‘.

¿Qué significa que 14 anos después, todavía protagonizas una cartelera?

“Comencé tarde mi carrera de boxeador, a los 18 años. Me tomó mucho tiempo y muchos golpes para aprender y ganar en experiencia, porque no tuve una carrera amateur. En este punto ya tengo esa experiencia y sé lo que debo hacer. Me siento fuerte y con un entrenador como Roach llegará un nivel superior para ganar un título mundial’‘.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

Roach ha tenido a grandes en su gimnasio, como Manny Pacquiao.

“Freddie es puro negocio. Todos los días en el gimnasio estamos trabajando en el plan. Freddie me está empujando mucho y el campamento ha sido de los mejores que he tenido en mi carrera’‘.

Cuando miras tu record, ¿qué viene a tu mente?

“Si miras mi hoja de servicios, ha sido muy dura. Es difícil encontrar un peleador que quiera enfrentar a los mejores. pero soy así. Nunca le dije que no a nadie. Mis peleas han sido de vida o muerte, pero ninguna derrota me deprimió, sino que me obligó a ser mejor, a seguir adelante. Por eso estoy aquí y soy relevante’‘.

En una ocasión comentaste que en tus inicios estuviste solo, sin un manager.

“Eso se lo dije a Jacobs, que si él hubiera pasado por lo que pasé yo, ahora no sabríamos quién es él como boxeador. Combatí desde el principio con gente dura como El Perro Angulo, Guerrero, pero no me rajé y esas peleas me hicieron lo que soy yo hoy. Amo este deporte, lo estudio. La derrota es un motivo para ser mejor’‘.

¿Cómo te ves dentro de las 168 libras?

“Lo primero es decir que me siento bien, porque hacer 160 libras ya era un sufrimiento. Creo que los súper mediano está entre los mejores pesos con Billy Joe Saunders, Canelo Alvarez, Callum Smith, Caleb Plant, Benavidez. Jermall Charlo también llegará, Jacobs y yo’‘.

Entonces, si le ganas a Jacobs, ¿será doble satisfacción?

“El ganador puede ir por un título mundial y eso es lo que me motiva, la posibilidad de ser campeón’‘.