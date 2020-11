Sergey Kovalev es un loco, pero voy a ir con todo contra él, afirma Sullivan Barrera

SULLIVAN BARRERA con su entrenador Derik Santos Rosario en una velada de Bare Knuckle celebrada el 12 de noviembre en Miami.

La pelea que tanto quería Sullivan Barrera puede llegar el 30 de enero. Aunque no está anunciada de manera oficial, DAZN quiere hacer el postergado choque entre el cubano y Sergey Kovalev como parte de su nuevo esfuerzo por relanzar el boxeo en su división de Estados Unidos y a nivel mundial.

Barrera tenía todo listo para enfrentar al ex campeón ruso en abril, pero la irrupción de la pandemia borró esos planos y lo dejó todo en suspenso. Ahora parece que han sido retomados con gran riesgo para ambos, que se encuentran en los capítulos finales de sus respectivas carreras.

Kovalev viene de una derrota por nocaut ante Canelo Alvarez, mientras el cubano cayó en dos de sus últimas tres peleas frente a Jesse Hart y Dmitry Bivol. El ganador encontrará un balón de oxígeno para seguir camino. El perdedor puede escribir la palabra retiro en su diario de vida.

La pela, sin embargo, debe ser mejor de lo que se imagina, porque ambos poseen una gran pegada y un hombre con una buena mano en el ring jamás estará perdido. Recientemente, Barrera habló con El Nuevo Herald sobre su carrera, el choque contra Kovalev y la alegría de ser padre nuevamente.

¿Cómo han sido estos meses de espera para ti?

“Teníamos fecha para la pelea contra Kovalev el 25 de abril, luego la pospusieron por la situación del COVID-19 que se ha extendido bastante. Nosotros nos mantenemos entrenando y esperando que Golden Boy nos avise. Así que estaremos listos’‘.

¿El plan sigue siendo Kovalev?

“Sí, sin duda. Se mantiene Kovalev todo el tiempo. Esa es la pelea que queríamos antes y la que queremos ahora. Nos mantenemos trabajando suave, haciendo la condición física. Con mi entrenador Derik Santos no hemos parado de hacer cosas en el gimnasio, suave, pero trabajando’‘.

Esta inactividad, ¿han beneficiado tu cuerpo?

“Hemos bajado mucho la intensidad. Así que ahora mismo no sabría decirte. No tengo un medidor. Tengo 38 años ya para 39. Me siento bien. Trabajar la condición física sí me ha hecho muy bien, porque me siento fuerte, como hacía tiempo no me sentía’‘.

Me decía tu entrenador que ahora estabas más enfocado.

“Mira, ahora el cuerpo se me ve totalmente diferente. Ya te digo, estamos trabajando a media máquina, pero cuando tengamos la confirmación ya apretaremos el acelerador, pero sí estoy contento con lo que he alcanzado en estos meses’‘.

¿Y mentalmente?

“Sí, muy recuperado. Fui papá de un bebé de siete meses. Lo estoy disfrutando mucho. Estaba en campamento cuando el bebé fue a nacer. Vino el coronavirus y nació en plena pandemia, pero lo bueno es que estoy pasando el mayor tiempo posible con él’‘.

Entonces, ¿no has perdido la ilusión con el boxeo?

“Vamos a ir con todo contra Sergey y luego buscaremos un nuevo reto por un título del mundo. Sergey siempre ha sido un loco, pero después de la pelea del Canelo quedó lastimado y eso puede ser algo a favor de nosotros