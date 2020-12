Dueño de su destino en el ring, Canelo quiere conquistar otro futuro, pero primero debe tomar la torre inglesa

Canelo Alvarez tiene grandes planes, lo quiere conquistar todo y, cuando se asiente el polvo de la historia, quedar como uno de los grandes que han puesto un pie en el cuadrilátero.

Como nunca antes, Saúl “Canelo’‘ Alvarez es dueño de sí mismo. Tras una batalla legal que le convirtió en agente libre, el campeón mexicano pudo negociar su próxima pelea que tendrá lugar este 19 de diciembre (DAZN) contra otro rey de las 168 libras, Callum Smith.

Mucho ha pasado desde que Alvarez viniera a pelear a Miami -de la mano de su entonces promotor Tuto Zabala Jr.- en el 2008, con apenas 18 años, y se le vendiera en aquel momento como el futuro del boxeo. Pues ya ese futuro se hizo presente y ahora la figura más reconocible del boxeo busca otro nuevo futuro, ahora que es el conductor de su destino.

Alvarez tiene grandes planes, lo quiere conquistar todo y, cuando se asiente el polvo de la historia, quedar como uno de los grandes que han puesto un pie en el cuadrilátero. Pensar que apenas posee 30 18 años dice mucho de lo que ha logrado y lo que puede lograr.

Primero debe conquistar la torre inglesa que le supera, y por mucho, en alcance y estatura. Alvarez es el favorito, pero Smith trae su enigma de pulgadas al Alamodome, en San Antonio. Esta será una batalla digna de dos campeones, una que le cuadra al Canelo en el afán de crecer su legado.

Nunca antes habías estado un año sin pelear, ¿cómo llevaste este tiempo?

“La verdad es que fue un año difícil para todo el mundo y lo tomé con calma, entrenando siempre, cuidándome. Lo tomé tranquilo. Soy una persona que toma las cosas como tal, con prudencia y gracias a Dios aquí estamos para una pelea importante para cerrar con broche de oro y empezar el 2021 con el pie derecho’‘.

Entre la pandemia y la batalla legal, ¿confiabas en volver al ring este 2020?

“Era nuestro objetivo. Por eso pasó todo lo que pasó. Me orillaron a hacer lo que se hizo para poder pelear que era lo único que yo quería. No pedía nada que no se pudiera. Las cosas pasan por algo y siempre he dicho que lo que se hace bien no puede salir mal. Queremos seguir haciendo historia’‘.

¿Por qué Callum Smith entre tantos que te pedían?

“Es el número uno en las 168 libras, el mejor en ese peso. Queremos hacer campaña en este peso y ganar todos los títulos y el es el primero, el mejor en las 168 libras. Por eso decidimos que íbamos a pelear contra él. Nosotros queremos tenre barrer con la división’‘.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

Smith trae un problema de altura y alcance para ti.

“Va a ser una pelea muy difícil porque él sabe utilizar muy bien su distancia, sabe contragolpear muy bien, es alto y sabe lo que hace arriba del cuadrilátero. Pero estamos entrenado para eso. Alguien con la experiencia que yo tengo y en esos niveles, pues tienes que adaptarte a todos los estilos y a cualquier situación. La pelea será complicada, pero estoy listo para él’‘.

¿Cómo ha sido tener al cubano Frank Sánchez en el campamento?

“La verdad es que es uno de los mejores sparrings que he tenido en mi vida. Me ayuda muchísimo, es un boxeador muy inteligente, muy fuerte, que piensa mucho, es un peleador que tiene mucho futuro. Es muy noble y ese muchacho va a ser campeón mundial’‘.

¿Qué dice de ti el hecho de tener la libertad de hacer tu carrera como te plazca?

“Me da mucha satisfacción poder hacer mi propia carrera y esta combinación con diferentes promotores para hacer las mejores peleas posibles. Creo que es un buen ejemplo para todos los peleadores que vienen’‘.

Después de tantos éxitos y ganancias, ¿qué te motiva a seguir peleando?

“Amo lo que hago, amo el deporte, amo el boxeo, disfruto cada momento del boxeo. Cada pelea es una motivación. El día que no las haga las cosas como las hago, con ganas, mejor me retiro, porque ya no sería lo mismo. Pero mi motivación sigue siendo la misma’‘.

¿Gennady Golovkin es un capítulo cerrado para siempre?

“A finales del 2019 y a principios del 2020 había pláticas para hacer una pelea con Golovkin. Obviamente, pasó todo lo que pasó de la pandemia y lo derivado de ella, pero sí habían pláticas fuertes para hacerla’‘.

En Miami, en el 2008, me dijeron que ibas a ser el futuro del boxeo, yo no lo creía ¿y tú?

“Desde los 13 años en que comencé a boxear soñé con ser campeón mundial, pero nunca me imaginé la magnitud de todo lo que he logrado. Es un panorama completamente diferente a lo que yo veía, pero gracias a Dios, a la disciplina que le he puesto he llegado a ser campeón en cuatro divisiones, el mejor libra por libra, el peleador del año. Y ahora que estoy aquí, pienso que debe haber cosas por delante. Eso es lo que me motiva’‘.