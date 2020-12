Completo cubano da destellos de su talento al imponerse por nocaut en Argentina

Lenier Peró quería darse a conocer con un golpe de impacto. Mejor no pudo hacerlo el boxeador cubano que este viernes se impuso por nocaut en el segundo asalto en Buenos Aires al argentino Jorge Arias para conquistar su primera faja regional y plantar bandera en la división máxima.

Afincado en esa nación sudamericana, Peró (4-0, 2 KO) es un hombre con una excelente hoja de serviicios como amateur y desde el principio quedó establecido que era el mejor púgil sobre el cuadrilátero en una velada promovida por el ex estelar guerrero Chino Maidana.

Desde que sonó la campana, Peró estableció su jab antes de descargar una potente mano zurda que estuvo a punto de finalizarlo todo en el mismo primer asalto, pero el límite de tiempo salvó de manera providencial al argentino que salió sin recursos para el segundo.

Era cuestión de tiempo antes de que Peró pusiera punto final al combate y el primer conteo no tardaría en llegar en los momentos iniciales del round, pero Arias (9-1-2, 4 KO) ya no sobreviviría al segundo y el árbitro Mario González entendió que el local no estaba en condiciones de seguir en la acción.

Sin duda, este es un paso importante para el guerrero promovido por Boxing Mayor League, quien muy pronto podría venir a continuar su carrera profesional a los Estados Unidos, donde continuaría subiendo su nivel y enfrentaría un un nivel superior de oposición.

“Ese es el plan que tenemos para él’‘, confirmó Aldo Mir, presidente de Boxing Mayor League. “Queremos traerlo que pueda aspirar a convertirse en campeón del mundo.Queremos ubicarlo en un buen campamento, con un buen entrenador y estamos seguros de que Peró llegará bien lejos’‘.

Doble campeón panamericano e integrante de la escuadra olímpica para los Juegos de Río de Janeiro, donde perdió con Filip Hrgovic, es el cuarto cubano que peleó por estos días con un triunfo a su favor, todos pertenecientes a la empresa de Mir.

Yoelvis “La Joya’’ Gómez (3-0, 3 KO), Ariel Pérez de La Torre (4-0, 4 KO), Jailer “El Capirro” López (4-0, 2 KO) y Geovany “La Bestia” Bruzón (5-0, 5 KO) se impusuieron en estos días como preludio del éxito de Peró.

“Estamos muy contentos con todos, porque van por buen camino y están demostrando su talento’‘, agregó Mir. “Muy pronto, el gran público del boxeo los verá mejor y sabrán por qué estamos tan esperanzados con ellos’‘.