Tras cambio de sede, Sullivan Barrera vs Sergey Kovalev va camino de ser una pelea maldita

Sumen el pretendido encuentro entre Sullivan Barrera y Sergey Kovalev a las llamadas peleas malditas. El choque entre ambos se vino abajo después de que DAZN y Golden Boy promotions decidieran cambiar el lugar de Estados Unidos a Rusia, a donde el cubano no puede viajar por problemas legales.

Desde el campamento del antillano vocearon su frustración por el cambio repentino de sede que afecta a Barrera y aleja, casi definitivamente, un combate que iba a definir el último capítulo de una carrera que le vio enfrentarse a los mejores de la división ligero pesada.

“Cuando me dijeron de pelear con Kovalev, apenas negocié condiciones, no puse reparos y dije que sí de manera indicondicional’‘, comentó Barrera. “Ahora este cambio de última ahora me afecta al no poder viajar. Realmente, es algo que me molesto mucho’‘.

Barrera y sus representantes dijeron no estar en condiciones de revelar cuáles eran esos problemas legales.

Barrera tenía todo listo para enfrentar al ex campeón de las 175 libras en abril, pero la irrupción de la pandemia borró esos planos y lo dejó todo en suspenso en espera de mejores tiempos que parecieron llegar en noviembre, cuando los equipos de ambos púgiles volvieron a comunicarse.

Fue a fines de ese mes que se concretó el choque para el 30 de enero en Fantasy Spring, California, donde Golden Boy ha establecido su base de operaciones para continuar celebrando carteleras de boxeo en medio del coronavirus, pero hace una seman comunicaron el cambio de sede.

“Sullivan lleva varias semanas en campamento con la mente puesta en Kovalev’‘, indicó el manager del cubano, Luis Molina. “Quisiéramos decir que la pelea va a tener lugar, pero ahora todo está en un punto muy complicado, para no decir que muerto’‘.

Kovalev viene de una derrota por nocaut ante Canelo Alvarez, mientras el cubano cayó en dos de sus últimas tres peleas frente a Jesse Hart y Dmitry Bivol. El ganador encontrarías un balón de oxígeno para seguir camino. El perdedor escribiría la palabra retiro en su diario de vida.

Por el momento, Barrera se mantendrá entrenando con la ilusión de que la pelea contra Kovalev vuelva a sus términos originales o para la posibilidad de que aparezca un nuevo contrario en su horizonte.

“Quiero dejarlo bien claro, mi preferencia es Kovalev, porque él y yo tenemos asuntos pendientes desde hace tiempo’‘, agregó Barrera. “Pero no voy a perder la fe. Voy a continuara en el gimnasio contra él o contra quien sea’‘.

