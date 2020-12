Gennady Golovkin demuele a Szeremeta en Fort Lauderdale, ahora veremos que hace Canelo en San Antonio

Gennady Golovkin hizo su parte. El kazajo demostró que todavía es un guerrero de élite en las 160 libras, capaz de entretener y sostener una pulseada de tú por tú con cualquiera en la división, pero eso era algo predecible. Se esperaba su triunfo y por nocaut. Otra cosa habría dado pie a la crítica dura.

El Triple G pulverizó en siete rounds a Kamil Szeremeta este viernes en el Casino Seminole de Hollywood para enviar un mensaje al resto de los hombre en su categoría y, en especial, a Saúl “Canelo’‘ Alvarez: “todavía estoy en pie y no me he ido a ninguna parte’‘.

¿Habrá escuchado el mexicano? Alvarez camina este sábado a un reto superior al que enfrentó Golovkin, porque el inglés Callum Smith va muy por encima en talento y experiencia al polaco Szeremeta. Este encuentro en el Alamodome de San Antonio tendrá repercusiones en lo que suceda en el 2021, incluida una trilogía contra el kazajo.

Con su triunfo por nocaut técnico, Golovkin mantuvo vivas por su parte las esperanzas de que un tercer choque con Canelo es posible, volvió a despertar el interés y disipar dudas sobre su estado físico y deportivo, luego de 14 meses de inactividad y una pésima actuación previa ante Sergey Derevyanchenko.

Tan mal lució Golovkin esa noche que muchos pensaron haber visto el principio de su ocaso, el anuncio de un adiós. De modo que era vital para él lucir dominante, potente, en dominio de la situación. Y eso fue lo que sucedió en el cuadrilátero de Fort Lauderdale.

Desde el primer asalto, Golovkin procedió a desmantelar al polaco. Primero con un jab educado y certero, comenzó a penetrar las defensas de su oponente antes de desembarcar sus combinaciones de miedo y llevarlo a la lona en cuatro ocasiones, hasta que la esquina consideró que el castigo ponía en peligro la integridad física del europeo.

Quizá Golovkin ya no tenga los reflejos de sus mejores momentos, tal vez esta haya perdido un paso, pero la pegada sigue intacta y los fundamentos dlel boxeo continúan en su arsenal. Para un hombre de 38 años, lució fenomenal; para el Canelo Alvarez, eso sería otra historia.

Una historia que encontrará en parte su respuesta este sábado ante Smith, pero lo cierto es que Triple G ya hizo su parte, lo que debía hacer y estaba en el presupuesto: despachar a Szeremeta sin complicaciones ni grietas. ¿Hará lo mismo el mexicano ante el inglés?