Cuatro pesados cubanos subieron al ring en diciembre y ganaron por KO, ¿habrá un campeón entre ellos?

Leer más

Con el periódico debajo del brazo no se vale. No son pocos los que alegan que el triunfo de Saúl “Canelo’‘ Alvarez era demasiado predecible, incluso no faltan quienes califican a Callum Smith como un guerrero de menor cuantía, un don nadie que se vendió a la influencia del mexicano.

Sin duda, Canelo pulverizó a Smith el sábado en la noche en su regreso al ring por primera vez desde que también desmantelara a Sergey Kovalev para sumar la faja de la Organización Mundial del Boxeo y erigirse, ante los ojos de los expertos, como el número uno en la lista de los mejores libra por libra.