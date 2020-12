Guerrero turco luciría 150 por ciento mejor que Callum Smith ante Canelo Alvarez, asegura su manager cubano

CANELO ALVAREZ apunta al turco Avni Yildirim como proximo oponente, algo que asegura su manager Jose Perez (rec).

Avni Yildirim, el nombre brotó de la boca de Saul Alvarez y muchos pasaron la mano por la cabeza. No José Pérez. El empresario cubano viene monitoreando las opciones del turco (21-2, 12 KO) y vislumbraba la posibilidad de una pelea contra Canelo, quien incluso mencionó la posibilidad de hacerle en febrero y en México.

Esa noticia conmovió a todos los interesados en este deporte, porque el mexicano es la figura más conocida del momento y son muchos y grandes los nombres que se barajan a la hora de un potencial encuentro. Una cosa es un Gennady Golovkin, otra un Yildirim.

Pérez, quien desde hace tiempo es uno de los managers del turco desde la empresa Arena Boxing con su socio Ahmet Oner, confía en que los designios del Consejo Mundial se vuelvan realidad y que su representado suba al ring contra alguien al que conoce muy bien. Que le gane es otra historia. Que luzca mejor que Callum Smith, eso lo da por sentado.

Cuando Canelo nombre a Yildirim como posible rival, ¿qué sentiste?

“Nosotros sabíamos que sí él ganaba, tenía que pelear con Avni. O peleaba con él o entregaba el título. Ellos se conocen, sabe quién es Avni, porque estuvieron varios meses en un campamento de entrenamiento. Canelo es una persona de palabra, muy correcta, y siempre dijo que pelearía con Avni después de esta pelea si él ganaba’‘.

Ya Yildirim se había echado a un lado para permitir Canelo vs Smith.

“Eso es correcto. El obligatorio por el Consejo Mundial era Avni, pero la gente de Eddie Hearn hablaron con nosotros para que permitiéramos a Canelo enfrentar a Smith. No vimos ningún problema con eso. A veces en el boxeo hay que echarse a un lado y esperar el turno, pero esta pelea va un 150 por ciento’‘.

¿Qué interés tendría el público en una pelea como esta?

“Esto es una estrategia de Canelo. Canelo es muy inteligente. El sabía que le iba a ganar a Smith y tomará la pelea contra Avni porque sabe que va a lucir a otro nivel, mejor que como lo hizo contra Smith. Avni le va a dar mejor pelea, porque es un fajador. Avni no te va a boxear 12 rounds, sino que va a arrancarte la cabeza. Eso eleva el nivel de la pelea’‘.

Pero, ¿qué chance real tendría Yildirim?

“Esta va a ser una pelea interesantísima. Ellos estuvieron mucho tiempo haciendo sparrings. A Canelo le encantaban los sparrings con él, porque le daba guerra, sin tregua ni cuartel, y en eso estuvieron como cuatro meses. Y Canelo le dijo que algún día le iba a dar el chance de pelear con él. El favorito es Canelo, pero en el boxeo entran dos hombres con dos piernas y dos brazos. El boxeo es impredecible. Será una bronca total y en México’‘.

¿Tiene el turco para aguantar la presión de una pelea en México?

“Lo que deben preguntarse si Canelo tiene para aguantar la presión del turco. Buscan todas sus peleas y se darán cuenta de lo que digo. Es un toro, un tren, mete mucha presión. El no tiene estilo para ganar por puntos. Lo de él es tú me matas o yo te mato. Su única meta es darle gloria a su país. Un hombre motivado es muy peligroso’‘.

¿Te sorprendió la mala faena de Smith?

“No me gustó, pero creo que Benavidez luciría igual, Caleb Plant algo mejor. El único que puede ganarle es Avni. No veo a más nadie. Canelo necesita alguien que le ponga presión, con estilo no le vas a ganar. Canelo es el típico guerrero mexicano. No digo que vamos a ganar o perder, pero sí que vamos a hacer una actuación digna. No quiero que digan que la pelea estaba comprada o que mal lució el rival