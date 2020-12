Una posible pelea con Berlanga sería a futuro, mi mente ahora está en el 26 de diciembre, afirma campeón cubano

David Morell Jr. volverá al ring en Los Angeles en una velada de Premier Boxing Champions. PBC

David Morell Jr. pensó que no iba a pelear más en el 2020. Pero desde hacía varias semanas le habían advertido que estuviera listo para el 26 de diciembre. Justo después del Día de Navidad, el cubano volverá al ring en Los Angeles en una velada de Premier Boxing Champions.

El campeón interino de la Asociación Mundial en la categoría súper mediana enfrentará este sábado, en su primera defensa, a Mike Gavronski en una velada que llegará a todo el país por las pantallas de FOX PBC Fight Night y FOX Deportes desde el Auditorium y Expo Hall.

Morell dio un paso enorme en su carrera profesional al capturar en agosto pasado el cinturón interno de la AMB al vencer por decisión unánime a Lennox Allen, luego de sumar dos victorias por la vía rápida en sus primeras dos actuaciones contra Quinton Rankin y Yendris Rodríguez.

Ahora va a confirmar que esa faja no se la regalaron y que su estrella puede seguir creciendo en el 2021 en las 168 libras, donde también vienen sumándose otras jóvenes estrellas como Edgar Berlanga y donde brilla, como el mejor de todos, Saul “Canelo’‘ Alvarez.

¿Cómo surge esta pelea después de Navidad?

“Realmente, yo me estaba preparando para una pelea el 16 de enero, dos días antes de mi cumpleaños. Pero me llamaron y me preguntaron si estaba activo y me dijeron que apretara el paso, porque había la posibilidad de pelear el 26 de diciembre. Dije que no había problemas y aquí estoy’‘.

¿Qué opinión te merece este oponente?

“He visto dos de sus peleas en youtube y tengo una idea, pero estoy más concentrado en mis entrenamientos, en lo que puedo hacer en todas las variantes para cuando llegue el momento de la pelea. Se trata más en mis habilidades y posibilidades que en lo que él haga’‘.

¿Cómo te ha ido con Maidel Sando, quien estuvo en tu campamento?

“Es un súper muchacho. Me ha ayudado mucho en los entrenamientos y cuando estamos corriendo siempre me anima. Sin duda es el mejor, un tremendo ser humano que quiere sacar lo mejor de uno. Su influencia positiva me ha servido de mucho’‘.

Primera defensa titular, ¿a qué te suena la frase?

“Es como empezar una cadena que no quiero que tenga fin. Siempre, cuando leo algo de historia del boxeo, veo que tal campeón tuvo tantas defensas de su faja. Eso quiero que también lo digan de mí, este es un primer paso en esa dirección y espero que no sea el último’‘.

¿Qué te parece el fenómeno de Berlanga?

“No le quito el mérito a ningún boxeador y no lo voy a hacer ahora. Le felicito por todas las victorias que ha obtenido y les deseo muchas más. La gente, a veces, habla sin saber. El tiene 23 años, yo tengo 22. La nuestra sería una pelea futura. Todavía no hay que pensar en esas cosas. Ahora mi mente está en el 26 de diiciembre’‘.

Si ganas ahora, ¿que viene para el 2021?

“Esperamos mejores peleas. Oponentes de más nivel, pero sobre todo, crecimiento. Seguir aumentando el nivel. Mi equipo de trabajo sabe lo que es mejor para mí y si ellos deciden que debo enfrentar a este o aquel rival, pues yo estaré listo. Mi equipo es una familia y busca lo idóneo para mí’‘.

¿Tu familia en Cuba te ha visto pelear?

“Mi madre está con los nervios de punta. Alguien siempre graba las peleas, las ponen por Facebook. Mucha gente en Cuba sabe lo que estoy haciendo. Eso me inspira y por eso me preparo para darles un poco de felicidad’‘.