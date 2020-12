Johnriel Casimero es perfecto para mí. Quiero su faja y seguir venciendo a campeones, afirma Guillermo Rigondeaux.

Guillermo Rigondeaux peleó sola una vez en el 2020, pero él no ha entrado en desespero. La gran pelea que busca el Chacal aparece en el horizonte. La pelea entre el cubano y el filipino Johnriel Casimero se estaría negociando para algún momento entre marzo y abril del 2021.

De concretarse, sería la cita más importante del campeón de las 118 libras desde su combate en diciembre del 2017 contra Vasyl Lomachenko y uno que podría definir su futuro en el boxeo, ahora que se encuentra en los capítulos finales de su trayectoria en el boxeo.

Rigondeaux conquistó una faja vacante de la Asociación Mundial del Boxeo en febrero, cuando venció por decisión unánime en las 118 libras al venezolano Liborio Solís, después de un largo reinado en la categoría súper gallo, donde ganó dos cinturones.

Tras el fracaso ante Lomachenko, el santiaguero, de 40 años, venció de manera consecutiva a Giovanni Delgado y Julio Cejas para confirmar su retorno, pero ninguno de estos rivales se compara a Casimero, quien ha sido campeón en tres divisiones.

¿Por qué te mantienes entrenando en estos días de diciembre?

“Yo siempre me mantengo entrenando. Sabes bien que el gimnasio es mi segunda casa y que siempre estoy haciendo algo. No puedo evitarlo, entrenar es como el aire que respiro. Mi cuerpo me pide actividad. Apenas me tomo unos cuantos días de descanso en el año’‘.

Se habla de una pela contra Casimero en el 2021.

“Ese es el que yo quiero. Es el perfecto para mi deseo de unificar títulos. Yo tengo el de la Asociación Mundial y él posee el de la Organización. Así que tengo que pasar por encima de él para llevarme su faja y seguir sumando triunfos sobre campeones’‘.

¿Cómo ves esa pelea desde el punto de vista técnico?

“Eso se va a ver al final del 12do asalto. El es un veterano y lo respeto como campeón, pero yo tengo para todo el mundo y sé adaptarme al rival que sea cuando suena la campana. Yo he peleado en varias divisiones y ya llevo mucho tiempo en esto’‘.

No peleas desde febrero, ¿ha sido duro este tiempo de incertidumbre?

“No solo ha sido difícil para mí, sino para todos los atletas, porque la pandemia lo ha parado todo y se complicaron las cosas. Algunos han peleado una vez, otros no han podido pelear. Pero lo importante es no detenerse y seguir mirando adelante y seguir en el gimnasio’‘.

¿Tienes esperanza de un mejor 2021?

“Por supuesto, estoy seguro de que vienen cosas mejores. Y a todos los aficionados les digo que siempre me mantengo activo para dar lo mejor de mi en el cuadrilátero. A todos les deso una Feliz Navidad’‘.