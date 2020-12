¿Cómo pelear con Yuriorkis Gamboa lo cambió todo para este campeón del mundo?

Yuriorkis Gamboa fue el resorte del cambio. Después de su derrota ante el cubano, René Alvarado sacó sus conclusiones y pronunció una especie de “ya no más’‘ interior que disparó su confianza y su boxeo de tal manera que se convirtió en campeón mundial.

Alvarado sube al ring este 2 de enero en Dallas como parte de la esperada cartelera de Luke Campbell contra Ryan García y junto a su gemelo Félix, buscando hacer historia para Nicaragua y ante un rival como el venezolano Roger Gutiérrez, a quien ya derrotó una vez por KO.

Antes del choque con Gamboa, Alvarado vivía en un período de inconsistencia y su carrera parecía ir a ninguna parte. Ahora es uno de los mejores 130 libras del planeta y su meta es continuar en la elite del boxeo por mucho tiempo. Es el ejemplo perfecto de eso que llaman aprender de los errores.

¿Cómo ha sido el campamento para esta pelea?

“Muy bien. Estuvimos dos meses y medio en Las Vegas, pero ya estamos en listos y en peso para cuando llegue el 2 de enero estar en la mejor condición posible. Voy con mucha ilusión, porque es mi primera defensa de título mundial. Así que pienso poner la presión y llevar la iniciativa’‘.

Ya le ganaste por KO a Gutiérrez, ¿esperas una mejor versión?

“Una pelea no se parece a otra. Han pasado varios años. Imagino que él ha tenido su mejoría. Ha debido adquirir más experiencia. Si algo no ha cambiado es mi deseo de mantenerme como campeón mundial. Nos ha costado mucho hacer este sueño realidad. No quiero que esto acabe aquí’‘.

En un período de tu carreras perdiste seis de 10 peleas, ¿qué pasó ahí?

“Creo que me faltaba madurez y, después de una buena racha inicial, comencé a enfrentar rivales más exigentes. Creo que fue un duro período de aprendizaje. Fue duro, pero nunca me rendí, ni dejé de soñar y de cada derrota me llevé algo y mírame aquí: campeón mundial’‘.

¿Qué pasó en la pelea con Gamboa, que marcó el fin de ese mal momento?

“Gamboa era la figura más difícil que yo había enfrentado, un hombre que había sido campeón amateur y profesional que me opacó un poco. Tuve mucho respeto en esa pelea. Me faltó ser más agresivo. Quizá de haber arriesgado el resultado habría sido otro. Después de esa pelea comencé a creer más en mí’‘.

¿Cómo te ves ahora respaldado por Golden Boy junto con tu gemelo Félix?

“Es un sueño hecho realidad. Desde que comencé a boxear en mi infancia, siempre imaginé estrecharle la mano a Oscar de la Hoya En el 2014 pude hacerlo. Trabajar con Golden Boy es la realización de ese sueño. Pelear junto con mi hermano es una alegría para nosotros y para el pueblo de Nicaragua. Queremos brillar y darles un poco de felicidad a la gente’‘.

¿Cómo es tu relación con tu hermano?

“Somos muy unidos, nos apoyamos mucho. Mi mamás nos formó así. A veces la gente le decía que los gemelos están de necios, los gemelos hicieron esto o aquello, pero si le decían que los gemelos se estaban fajando, ahí sí nos caía a la faja’‘.