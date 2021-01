Me alejo un poco del ruido en redes sociales. Quiero ser el mejor en el ring y no hablando, afirma el King David

David “King’‘ Morell Jr. vino a Miami en busca de calor. Aunque el cubano estableció su cuartel general en Minnesota, aquí posee mucha gente que le quiere de corazón y vela por su carrera, aunque también disfrutará de esta falso invierno tan distinto al del norte.

Estará en la Capital del Sol apenas unos días, pues pronto entrará en campamento para defender su faja de la Asociación Mundial del Boxeo, seguir sumando éxitos y borrar cualquier duda sobre su capacidad para imponerse dentro de una división como la de 168 libras que parece un campo minado.

De personalidad tranquila y de gestos nobles, Morell contempla todo lo que sucede con la nueva generación de guerreros que inunda las redes sociales de mensajes y retos, pero no se deja arrastrar por la algarabía y solo espera que le permitan gritar en el ring que, si existe un King Ryan, también vive un Rey David.

Cuando mirás atrás, ¿cómo recordarás el 2020?

“Gracias a Dios no perdí a nadie cercano, pero sé que muchas personas sufrieron en el mundo. Pero me hice propietario de un título mundial, terminé con un buen triunfo en diciembre. Desde ese punto de vista, todo fue muy positivo. Teníamos muchos proyectos en mente que no pudieron darse’‘.

Que quizá ahora se den en esta nueva temporada.

“Venimos con muchas más cosas. Me gustaría pelear mucho, como si tengo que pelear todos los meses. Siendo realista, mi pronóstico para este año serían unas cuatro peleas. Mucho dependerá de lo que trace mi equipo de trabajo y lo que mejor convenga’‘.

Estás consciente de que con esa faja de campeón, llegarán retos mayores.

“Claro, pero eso no me abruma. Si al principio estaba un poco nervioso, ahora ya sé el tipo de boxeador que soy y lo que puedo hacer encima del ring. También estoy consciente de lo que falta, pero ya me siento a gusto encima del ring, como un profesional’‘.

Las 168 libras están más calientes que nunca, desde Canelo Alvarez a Edgar Berlanga...

“Me veo entre los cinco primeros. No hay que hablar mucho, solo esperar que mi equipo de trabajo decida las peleas que quieran hacer en este 2021. Queda por mejorar, pero estoy convencido de que al final del camino siempre estaré en el pelotón de élite’‘.

Esa última pelea la tomaste con solo tres semanas de aviso.

“Fue algo duro, una mala experiencia que tuve y que sé que no me volverá a suceder. Me gustan los retos, lo fácil nunca me ha gustado. Lo que fácil viene, fácil se va. Creo que al final, el tomar esa pelea con poco tiempo dice mucho de mi compromiso con el boxeo’‘.

¿Sueñas con unificar todos los títulos en 168?

“Mi principal sueño es ser el mejor de los mejores. Como todo el mundo habla de Muhammad Alí, de Mike Tyson, así quiero que hablen de mí. No me conformo con ser campeón y ya. Quiero ser una leyenda en el boxeo. Cada día se aprende un poquito más y voy a seguir creciendo’‘.

¿Cómo ves este cambio de generación con los García, los Davis, los López?

“Me parece súper bien. A veces me siento un poco relegado, porque digo que yo también soy campeón y me veo un poco al lado, pero luego me digo que solo llevo un año y medio en los Estados Unidos y mira lo que he conseguido. No me siento más ni menos. A un buen nivel’‘.

Creo que te preocupa no estar tan visible en redes sociales como otros...

“Algo así. Con respecto a las redes sociales, me gusta estar un poco alejado. Mucha gente me dicen que tengo que hablar más, pero ese no soy yo, no va con mi personalidad. Yo demuestro lo mío en el ring. Quiero ser el mejor en el boxeo y no hablando’‘.