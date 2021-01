Canelo Alvarez está subestimando al turco, pero con Avni es te mato o me matas y lo puede pagar caro

AVNI YILDIRIM (c) con sus managers Ahmer Oner (i) y Jose Pérez. CORTESIA

Saúl “Canelo’‘ Alvarez y Avni Yildirim saben lo que es pelear en Miami. Esta será la segunda vez que Alvarez mostrará sus guantes en la Capital del Sol, después de que se presentara en diciembre del 2008 ante el colombiano Raul Pinzón, cuando era apenas un adolescente.

Esta será la tercera pelea del turco en los Estados Unidos y la segunda en Miami, pues en agosto del 2015 superó al legendario Glen Johnson, pero nada de se compara a este combate contra el campeón de México y sus managers esperan un combate de alto nivel.

Uno de ellos -el otro es Ahmet Oner- es el cubano José Pérez, quien vive en esta ciudad y fue el descubridor de Yildirim en Turquía. El empresario sabe que para Yildirim se trata de una tarea cuesta arriba y que nadie le da oportunidad, pero el confía en su boxeador y piensa que Canelo le subestima. Contra todo pronóstico, espera que el 27 de febrero en el Hard Rock Stadium, el mundo quede en estado de asombro.

Si fueras un fanático, ¿por qué varías esta pelea?

“Va a ser interesante, competitiva. Solo Dios sabe lo que va a pasar. Se la recomiendo que la vayan a ver. No se van a arrepentir, porque Avni está muy motivado y se va a entregar por completo. ¿Qué eso sea suficiente? No lo puedo asegurar, pero va a ser mejor que la anterior de Canelo’‘.

¿Qué trae Yildirim diferente a Callum Smith?

“Callum Smith trató de sobrevivir. El turco no viene a eso. Viene a ganar o perder. O te mato o me matas. No tiene nada que perder. Supuestamente, no debe tener chance alguno de ganar. Y un hombre al que no le dan chance es un hombre peligroso. Es lo que te puedo decir’‘.

Cuando hablas con él de esta pelea, ¿qué comentan?

“Anoche hablé con él y le dije que lo felicitaba. Me dijo que siempre recordaba que yo lo había descubierto y que fui el único que desde el principio confié en él. Es una pelea difícil para Avni, con bastante poco tiempo de entrenamiento. Pero tenemos fe que haga un buen papel y que de el ciento por ciento’‘.

Muchos no entienden por qué es primer retador con una derrota.

“Cuando él pelea con Anthony Dirrell, la pelea la paran en el 11no round por una cortada que fue dictaminada en principio debido a un cabezazo. Luego revisan y se dan cuenta que no fue así, pero la puntuación de ese 11no round no la contaron. Nosotros apelamos y el Consejo se da cuenta de que hubo un error. Por eso lo dejan como número uno’‘.

Yildirim y ustedes le dieron un pase a Canelo para que peleara con Smith.

“Con la condición de que si vencía a Smith después peleaba con el turco. Debo decir que en esto Canelo se ha portado como un caballero y está cumpliendo su palabra. Eddie Hearn se ha portado como un caballero y tenemos que darle gracias a Luisito de Cubas jr y Al Haymon, quienes han sido parte de la negociación’‘.

¿Crees que Canelo está buscando un nocaut espectacular?

“Sí, Canelo no es bobo. Lo único que veo es que él está tomando esto con calma. Empezó a entrenar hace unos días. Lo digo claro, Canelo está subestimando al turco. El no hizo eso con Callum Smith. Que lo siga haciendo. Por mí que siga de vacaciones’‘.

¿Cuán real es la posibilidad de una sorpresa?

“Mira lo que pasó entre Anthony Joshua y Andy Ruiz, un boxeador del montón. Peor que del montón. Ejemplos hay muchos de sorpresa: Miguel Cotto vs Austin Trout, Orlando Salido vs Vasyl Lomachenko. Recientemente, Félix Verdejo vs Nakatani. Esa es la historia del boxeo. No puedes subestimar a nadie y Canelo y la prensa lo están subestimando’‘.

Muchos apuntan a la derrota por nocaut ante Chris Eubank como una mancha...

“Eso pasó porque el momento fue demasiado grande y demasiado rápido para él Avni llegaba de pelear en clubes y de pronto se ve en un lugar con 12,000 personas gritando y creo que se trocó, porque esa noche no fue el boxeador real que es él. Después de esta pelea quisiera ver la revancha con Eubank’‘.

¿Cómo deciden hacer la pelea en Miami?

“Fue algo de Eddie. Pensé que iba a ser en Dallas. A mi me encanta que se aquí, porque es donde vivo, donde me gusta estar, conozco la comisión y podemos hacer muchas cosas. Eddie es muy inteligente y estoy agradecido de que haya elegido a Miami para esta pelea. La imagen de Miami se verá en más de 200 países por DAZN. Aquí gana todo el mundo’‘.